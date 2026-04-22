Alcañiz celebra el 30 aniversario de su Vencimiento del Dragón

La localidad de Alcañiz celebra este próximo jueves, 23 de abril, la trigésima edición de su emblemática fiesta del Vencimiento del Dragón. Este espectáculo cultural, que se representa ininterrumpidamente desde 1996, ha sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Aragón y atrae a un público cada vez más numeroso. Según informa el Ayuntamiento de Alcañiz, el año pasado cerca de 4.000 personas asistieron al acto central, consolidando su creciente popularidad.

Ayuntamiento de Alcañiz Vencimiento del Dragón

La leyenda de San Jorge hecha espectáculo

La fiesta se basa en la leyenda de la Conquista de Huesca a los musulmanes por Pedro I en la Batalla de Alcoraz (1096), donde se narra la milagrosa ayuda del santo. La representación simboliza la lucha entre el bien y el mal, encarnados por San Jorge y el dragón, donde la bondad triunfa sobre el odio no con la espada, sino con un ramillete de flores. Además, el festejo recupera la antigua tradición local del “ramo del bienquerer”, un obsequio floral que los hortelanos de Alcañiz entregaban a sus amadas.

El evento central tiene lugar en la Plaza de Toros de Alcañiz y cuenta con la participación de más de doscientos voluntarios. Entre ellos se encuentran jinetes, portadores del dragón, la comparsa de gigantes y cabezudos, danzantes, músicos, el coro y los caballeros calatravos, que dan vida a este espectáculo multitudinario.

Ayuntamiento de Alcañiz Vencimiento del Dragón

Presentación en Madrid y actos conmemorativos

Para promocionar esta edición especial, la fiesta ha sido presentada en la Casa de Aragón de Madrid. El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y la concejal de Turismo, Belén Adán, invitaron a todos los socios y a su presidente, Antonio Baratech, a visitar la ciudad. La cabeza del Dragón viajó hasta la capital para presidir el acto de presentación.

Ayuntamiento de Alcañiz Presentación en Madrid del Vencimiento del Dragón

Como parte de la conmemoración del 30 aniversario, el Liceo de Alcañiz acoge una exposición fotográfica que recorre la historia de la festividad. Esta muestra visual ofrece un repaso por las tres décadas en las que la representación del Vencimiento del Dragón ha marcado la celebración de San Jorge en la localidad.

Un programa completo para todos los públicos

El programa de actos del jueves 23 de abril comenzará a las 10:00 horas con puestos de libros y flores. A las 11:30 h tendrá lugar el Vencimiento del Dragón en la Plaza de Toros, seguido de la comparsa de gigantes y cabezudos. La jornada incluirá una Judiada Popular, el VIII SÓLIDO FESTIVAL y un Tragachicos por la tarde.

Ayuntamiento de Alcañiz Vencimiento del Dragón 2025

Las celebraciones se extenderán al fin de semana del 25 y 26 de abril con el tradicional Mercado Medieval en la Glorieta Telmo Lacasa. Contará con más de 70 puestos de artesanía y alimentación, animación musical a cargo de LUX CELTAE, la participación de la asociación recreacionista Caballeros Calatravos y Mesnada de Alcañiz, danzas medievales y actividades infantiles.