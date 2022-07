Termina una cosecha "muy desigual" en la Jacetania y en el Alto Gállego

La temporada de cosecha ha finalizado y el balance en las comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego no es muy positivo. Fran Aísa, miembro del sindicato UAGA en la Jacetania ha explicado en COPE que "la cosecha ha venido muy adelantada en este año tan caluroso". Califica la cosecha de "regular, tirando a mal y muy desigual".

La parte más negativa se concentra en la zona de Jaca hacia Berdún "donde no ha habido buenos rendimientos que, en condiciones normales, rondarían los 4.000 kilos". Por contra, de Jaca a Sabiñánigo los rendimientos sí han sido mejores y se ha alcanzado esta cifra". En el caso de la Jacetania, se ha dado la "tormenta perfecta" entre la sequía del mes de mayo y algunas heladas y tormentas de pedrisco en el mes de junio.

INCENDIOS

Fran Aísa también se ha referido a la situación en la que se encuentran los montes "no solo en Aragón" porque son "ingestionables y son un polvorín". Critica que, con las políticas de los últimos 30 años, ya que no es cosa de la política actual, se haya gobernado con medidas que impiden entrar en los montes. Esto conlleva que "no se puede tocar nada". Subraya que los montes "están llenos de vegetación seca y muerta y con estas altas temperaturas, es peligroso. Además, recuerda que "podemos tener más años secos porque es algo cíclico y el cambio climático es un hecho". Sostiene que "no nos dejan entrar el ganado y los montes son una selva". No te pierdas la entrevista en COPE.