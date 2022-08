Sergio del Barrio y Ana Casares ganan la XVII edición de la Subida a la Fuente del Paco

Cerca de 250 corredores tomaron la salida en la popular carrera de montaña, que ha recuperado las cifras de participación de los años previos a la pandemia. Con mucho calor y un ambiente festivo, la Fuente del Paco ha atraído a corredores experimentados y a muchos que querían tener su primer contacto con una carrera de montaña.

Sergio del Barrio, del Alcampo Scorpio 71, con un tiempo de 52:36; y Ana Casares, del A.C. Running, con un tiempo de 1:04:20, han ganado por segundo año consecutivo la Subida a la Fuente del Paco de Villanúa. Estaban entre los favoritos y los pronósticos se cumplieron. El primero, que aún no ha cumplido los 18 años, es una de las grandes promesas del atletismo español. En julio logró en Jerusalen la medalla de oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos del Campeonato de Europa de atletismo. Conoce bien la carrera de Villanúa, en la que participa desde que era niño, y sus vacaciones estivales en Jaca le han permitido prepararla con mayor dedicación.

Al llegar a la meta se mostró feliz pero sereno, con una tranquilidad impropia de su edad. Reconoció incluso que no se había esforzado al máximo para lograr un triunfo que tiene todos los elementos del cambio de ciclo generacional. Los corredores más veteranos y experimentados simplemente tuvieron que limitarse a aceptar que su tiempo quizá haya pasado. “Al principio he ido controlando, intentando ayudar a mi compañero de entrenamiento, Germán Landa (llegó en segunda posición), pero he ido aumentando el ritmo y al ver que no me seguía me he decidido a ir con todo. Es verdad que no me he llegado a exprimir del todo y al final me lo he tomado como un entrenamiento, pero me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho de esta carrera de trail”, señaló Del Barrio al finalizar.

Ana Casares, es una veterana corredora que ya en 2002 logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Triatlon de Invierno y en 2010 el Campeonato de España de maratón. “He salido con mi ritmo, con mis sensaciones, y regulándome un poquito en las subidas. Es un recorrido que conozco porque entreno mucho por aquí y eso me ha ayudado a regularme. He llegado fuerte al final y estoy muy contenta de mis sensaciones y de este triunfo”. Ana Casares logró la victoria el pasado año con un tiempo casi clavado al de este año: 1:04:22.

La Fuente del Paco es ya un clásico de las carreras de montaña. El próximo año celebrará su mayoría de edad pero sigue facilitando la convivencia entre los corredores experimentados y aquellos que simplemente quieren disfrutar de una prueba de trail y unos paisajes pirenaicos espectaculares. Luis Terrén, alcalde de Villanúa, señala en este sentido que “estamos muy contentos de la respuesta de los corredores y del público. Llegar a los casi 250 participantes indica que estamos recuperando la normalidad total después de los años de pandemia y que las carreras de Villanúa siguen teniendo una gran capacidad de convocatoria”. El próximo sábado, 27 de agosto, se celebrará el Campeonato de Aragón de Pump Track en su modalidad nocturna.