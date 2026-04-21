Sallent de Gállego se sigue transformando y consigue gestionar cerca de 6 millones de euros de fondos europeos

El municipio de Sallent de Gállego está inmerso en un profundo proceso de transformación gracias a una inversión de casi 6 millones de euros procedentes de fondos europeos. El alcalde, Jesús Gericó, ha detallado los múltiples proyectos en marcha, que incluyen desde la creación de nuevos aparcamientos hasta la peatonalización de su plaza, con el objetivo de reorganizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes.

Una gestión de fondos ejemplar

Sallent de Gállego ha logrado gestionar una asignación inicial de 5.347.000 euros de los fondos europeos de Canal Roya, a los que se han sumado 600.000 euros adicionales otorgados por el ministerio y el Gobierno de Aragón. Gericó ha destacado el esfuerzo del personal del ayuntamiento, afirmando que Sallent es "un ejemplo de cómo gestionar fondos", en contraste con otros lugares que han tenido que devolver las ayudas por no ejecutar las obras.

El alcalde ha reconocido la complejidad de la tarea. "Para cualquier pueblo de 1000 habitantes, el poder gestionar 6 millones de euros es complejo", ha señalado, añadiendo que aunque la noticia de la concesión produce alegría, "cuando empiezas a ver cómo tiene que ser la gestión para poder cumplir los plazos, la verdad es que asusta un poco".

Para cualquier pueblo de 1000 habitantes, el poder gestionar 6 millones de euros es complejo" Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego

Entre las actuaciones ya finalizadas se encuentra la peatonalización de la plaza, que ha contado con un presupuesto de 1.148.000 euros. "Los niños tienen sensación de que por fin hay una plaza en Sallent, por lo tanto, contentos", ha comentado Gericó. A esta obra se suman un parking disuasorio en Formigal, un nuevo depósito y captación de agua y la futura renovación del tejado del polideportivo.

Adiós al caos circulatorio

Uno de los mayores desafíos que afronta el municipio es la gestión del tráfico y el aparcamiento, especialmente ante la gran afluencia de turistas. Para solucionarlo, el consistorio ha iniciado la construcción de dos nuevos aparcamientos en Sallent de Gállego, que sumarán 150 plazas gratuitas y cuya creación "no es fácil" debido a la orografía del terreno.

Estas nuevas plazas permitirán implementar un sistema de control de acceso al casco antiguo mediante cámaras. Este sistema restringirá el paso a los vehículos no autorizados, cuyas matrículas no correspondan a residentes, viviendas de uso turístico, hoteles o restaurantes, y quienes incumplan serán propuestos para sanción. El objetivo es conciliar el tránsito de vehículos con la seguridad y disfrute de los peatones.

Un proyecto a contrarreloj

La ejecución de estos proyectos se desarrolla bajo una gran presión, ya que la certificación de las obras debe estar completada antes de finales de junio. "Tenemos cinco proyectos ahora en marcha que hay que cumplir el plazo", ha explicado el alcalde. El sistema de control de acceso acaba de salir a licitación y se espera que esté operativo para una prueba de fuego en julio.

El mes de julio será clave para "ver la efectividad del mismo y corregir los errores que lógicamente se producirán", justo antes del inicio del festival Pirineos Sur el 9 de julio. Gericó ha subrayado la necesidad de que el proyecto "sea vivo, porque lógicamente condiciona mucho la vida en un pueblo".

Finalmente, el alcalde ha reflexionado sobre el auge del turismo en la zona, afirmando que "post pandemia el Pirineo ha sido un gran descubrimiento para muchísima gente". Este fenómeno, que ha desestacionalizado las visitas, obliga a los municipios a adaptarse y "dar esos servicios para atender a la gente que viene a visitarnos".