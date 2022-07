Revisa tu chimenea antes de que llegue el frío

Aunque todavía no ha llegado el frío, es momento de poner a punto las chimeneas que tenemos en casa y que queremos utilizar porque así, estarán listas y perfectamente revisadas antes de encenderlas y no habrá contratiempos. Debido al incremento de precios en combustibles, son muchas las personas que se plantean calentar los hogares este otoño-invierno con las chimeneas pero, muchas de ellas, son meramente decortivas porque hace años que no se usan o porque no se han utilizado nunca. Esto hay que tenerlo en cuenta y contar con profesionales expertos para que hagan una revisión de las chimeneas ya que, después de tanto tiempo, pueden aparecer grietas, mucho hollín o incluso nidos.

Por eso, Pedro Fernández Hueso, responsable de la empresa DR. Chimenea incide "en que es fundamental preparar la chimenea con tiempo porque, de no hacerlo, luego vienen las sopresas y se producen incendios y es tan fácil como llamar y concertar una cita". La mayoría de las viciendas en la zona tienen chimenea pero muchas no se utilizan, algo que está cambiando así que hace un llamamiento a la responsabilidad.

Dr. Chimenea

Dr. Chimenea no solo deshollina sino que, además, asesora en función de cada chimenea en particular y, como profesional, puede garantizar la seguridad de la instalación.

También porque trabajar fundamentalmente como deshollinador en Jaca y deshollinador en el Pirineo Aragonés le ha permitido acumular una gran experiencia en resolver todo tipo de incidencias, incluidas las que exigen llevar a cabo trabajos verticales.

Otra razón es que es consciente de la responsabilidad que supone realizar este trabajo y que es su deber hacerlo impecablemente, por lo que cuentan con modernas herramientas que proporcionan todas las garantías.

Escucha la entrevista en COPE.