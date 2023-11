Raquel Lafuente propone una App para dar conocer el pueblo de Ansó y sus tradiciones

Raquel Lafuente, estudiante del Máster en Dirección y Planificación del Turismo del Campus de Huesca ha sido seleccionada como finalista para para el premio al mejor trabajo de fin de máster de España sobre este sector económico. Esta joven oscense defenderá su estudio sobre el desarrollo del turismo cultural en Ansó –que pone en valor el patrimonio inmaterial y etnográfico de este valle del Pirineo Aragonés– en Jerez (Cádiz), el próximo 23 de noviembre, frente a los de los otros ocho trabajos que han llegado a la final, procedentes de Madrid, Baleares, Cataluña, Galicia y Andalucía. Redintur, la red estatal de estudios de postgrado de Turismo, a la que pertenecen 26 universidades –incluida la de Zaragoza, a través de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la capital altoaragonesa– concede esta distinción.

Raquel Lafuente obtuvo el título de máster en Dirección y Planificación del Turismo, con una calificación de sobresaliente cum laude, con su trabajo ‘Propuesta de desarrollo turístico cultural para el valle de Ansó’. En este estudio, dirigido por las profesoras Ana Mínguez, de Márquetin e Isabel Artero, de Economía Aplicada, analiza la situación de este sector en esta zona del pirineo occidental aragonés, y plantea distintas iniciativas para reforzarlo, que buscan propiciar, al mismo tiempo, la “revalorización, recuperación, conservación y protección del patrimonio vivo ansotano”.

En este valle, considera la autora, se mantienen vivas muchas manifestaciones de su patrimonio cultural inmaterial y etnográfico como “reflejo de una fuerte idiosincrasia propia basada en la continua adaptación a los tiempos y condicionantes del medio físico de montaña”. Poe ello, cree, “apostar por la identidad cultural como factor de desarrollo turístico en esta zona rural pirenaica es una gran oportunidad dinamizadora que, además, favorece la sostenibilidad y preservación de la misma”.

El trabajo analiza la oferta y la demanda turísticas actuales en este territorio, aborda el papel como elemento dinamizador del turismo que pueden tener la diversidad cultural y la identidad cultural ansotanas y estudia la viabilidad de una propuesta de desarrollo apoyada en ellas.





En declaraciones a COPE, Raquel ha explicado que no tiene ninguna vinculación con Ansó. No obstante, esta circunstancia no ha impedido que, al visitar el pueblo, se haya impregnado de su magia, encanto y singularidad. "Cuando fui me llamó la atención y pensé que algo más había allí. Me llamó todo la atención y decidí que algo tenía que hacer".

Raquel ha comentado que, además de conocer el pueblo, ha leído muchos libros y se ha informado de todo lo relacionado con la cultura ansotana. "Los trajes son conocidos dentro y fuera de España".

Esto le ha llevado a realizar un trabajo de fin de máster que, más bien, es una propuesta que espera se haga realidad. Se trata de una App para móviles que permitirá dar a conocer el Valle de Ansó a través de sus tradiciones, peculiaridades, paisajes, etc. Una forma, también, de conocer el pueblo en cualquier momento y no solo en "temporada alta".

Esucha a Raquel Lafuente en COPE