Los pueblos donde ya no se venden periódicos ni revistas: "Me recorro más de 30 kilómetros para comprar la prensa y volver a casa"

El párroco de Biescas se desplaza a otra localidad a por la prensa que necesita

La prensa escrita está desapareciendo de muchos pueblos de la España rural. Un hecho que Ricardo Mur, párroco de Biescas, califica como incontestable y que le obliga personalmente a recorrer 32 kilómetros diarios hasta Sabiñánigo para adquirir los periódicos. Localidades como Biescas, Panticosa o Boltaña ya no cuentan con puntos de venta, una carencia que se agudiza en el mundo rural.

Un servicio público en jaque

Para Mur, la venta de prensa debe entenderse como un servicio público total e importantísimo. No se trata solo de noticias, sino también de revistas, publicaciones de pasatiempos y sudokus para los jubilados, o material de lectura para las peluquerías y salas de espera. Recuerda que antes de la pandemia, "había periódicos en todos los bares", pero desde la llegada del COVID "han desaparecido prácticamente".

Es un servicio público total, importantísimo desde su creación" Ricardo Mur, párroco de Biescas

La principal causa de este declive es la competencia de los nuevos formatos digitales, que ofrecen una inmediatez imbatible. Sin embargo, Mur defiende que la prensa escrita no ha perdido su valor ni su prestigio, especialmente para un sector de la población. "Los menores de 50 años apenas consumen prensa escrita, los que la consumimos somos los más mayores", afirma.

Jorge Fuembuena. TURISMO DE ARAGÓN Panticosa (Valle de Tena)

El espejismo del turismo

La situación es especialmente paradójica en zonas de alta afluencia turística como Biescas. Durante los fines de semana de julio o agosto, la demanda se dispara. Mur detalla que se llegaban a vender hasta 40 ejemplares de un diario y entre 35 y 38 de otro, además de una decena de otras cabeceras. "Ese volumen de periódicos se vende habitualmente en épocas de afluencia turística", explica.

TURISMO BIESCAS Biescas no vende prensa desde hace cinco meses

A pesar de estas cifras, el último punto de venta en Biescas ha cerrado. Ahora, cuando los vecinos o turistas le preguntan, la respuesta es siempre la misma: "Cógete el coche, vete a Sabiñánigo o súbete a Escarrilla", lamenta Mur. La gente tiene que desplazarse para algo tan básico como comprar un periódico.

TURISMO ARAGÓN En Boltaña tampoco hay puntos de venta de prensa

Posibles soluciones para evitar el cierre

Ricardo Mur insiste en que la solución no pasa por abrir quioscos que vivan solo de la prensa, ya que "hoy día no se puede vivir solo de vender la prensa y las revistas". La clave, según él, está en que otros establecimientos como estancos, papelerías, panaderías, tiendas de alimentación, bares o gasolineras asuman este servicio como un complemento a su negocio principal.

Este modelo no solo ofrecería un "suplemento nada desdeñable" a sus ingresos, sino que también generaría ventas cruzadas. "Quien entra a una panadería a comprar el periódico, pues comprará pan también", ejemplifica. Sin embargo, existen posibles trabas burocráticas que frenan a algunos comerciantes, quienes alegan no tener "permiso o licencia" para vender prensa, una barrera que Mur considera que debería eliminarse.