El PSOE de Jaca carga contra el equipo de gobierno tras rechazar su propuesta del parque de bomberos

El Grupo Municipal del Partido Socialista de Jaca ha celebrado la primera rueda de prensa del partido de este año 2024 y lo ha hecho para afirmar que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca (PP, ARAGONESES y VOX) “solo mira por sus intereses partidistas”.

Es lo que opinan los socialistas tras el rechazo de la propuesta que presentó la formación sobre la necesidad de avanzar en los parques de bomberos de la Jacetania y que decayó en el pleno de este martes.

El Servicio de Extiención de Incendios lo asumió la Diputación de Huesca el 1 de enero de 2021 pero se aprobó un Plan de Inversiones de algo más de 13 millones de euros que incluía dos parques de bomberos en la Jacetania. Uno principal, que daría servicio a Jacetania y Alto Gállego con Martillué como ubicación prevista y un subparque en la Canal de Berdún. Los socialistas dicen que, como la diputación no ha incluido en el presupuesto de este año ninguna partida para estos parques de bomberos, exigen avances.

La propuesta decayó en el pleno de ayer porque el equipo de gobierno considera que no se debe exigir la ubicación puesto que hay otras alternativas que técnicamente pueden ser más viables y se propusieron enmiendas a la propuesta socialista que sí aceptó, como sustituir el término “exigir” por “instar” e incluir “otras ubicaciones viables además de la de Martillué”, pero manteniendo la Canal de Berdún como ubicación de uno de los parques. Por ello, la portavoz, Olvido Moratinos, dice que no había excusa para no apoyar la propuesta y esa actitud refleja su interés partidista.

Tras la propuesta de las enmiendas y los recesos, finalmente se llevó a votación la propuesta original “porque ya nos avisaron al volver del receso que iban a votar en contra así que dejamos la original sin ninguna modificación”, explica Moratinos.

La portavoz ha criticado duramente la actitud del equipo de gobierno porque “no está velando por la seguridad de los vecinos de Jaca y de la Comarca de la Jacetania”.

En cuanto a las posibles ubicaciones, el PSOE sige defendiendo que Martillué es el lugar idóneo para la ubicación del parque principal “porque puede atender a dos comarcas y tiene salida rápida a la autovía”. Además, “técnicamente es viable porque ya se hicieron las visitas y evaluaciones pertinentes”.No obstante, “si el problema es la ubicación, no nos negaríamos a otroa localización”.

Y, en relación al parque de la Canal de Berdún, defiende que se realice en los terrenos que el Ayuntamiento de Berdún ya cedió de forma gratuita para este fin”.

Moratinos ha recordado que el tiempo de respuesta ante los incendios no es el que se precisa ante un suceso así. “En los dos incendios que se han producido en los últimos días, los efectivos tardaron 45 minutos y una hora, respectivamente, para llegar”, subraya.

A su vez, resalta que las características de la Jacetania, con población dispersa, fluctuante y con una climatología difícil, hacen que se necesite con urgencia un parque de bomberos. “En cuestión de distancia, la Jacetania tiene más dificultad que el Alto Gállego para llegar a todos los pueblos”, concluye.









