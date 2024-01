El proyecto Matilde presenta en Sabiñánigo su trabajo sobre la aportación de la inmigración

El proyecto europeo Matilde presenta en Sabiñánigo su trabajo de evaluación de las aportaciones de las personas inmigrantes al desarrollo de zonas rurales y de montaña del Viejo Continente, y su integración en estos territorios. El profesor de Geografía del Campus de Huesca de Unizar Raúl Lardiés, que coordina en España esta iniciativa, imparte una conferencia este viernes, 19 de enero, en la capital del Alto Gállego. Precisamente esta comarca y la de Monegros han sido los lugares donde se ha realizado el trabajo de campo de este estudio en nuestro país. La charla, organizada por la universidad pública aragonesa y la sede de la UNED en esta localidad, tendrá lugar, a partir de las 19 horas en el edificio Pirenarium. A partir de ese momento, y hasta el 26 de enero, podrá visitarse en este mismo lugar, de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas una exposición sobre este proyecto presente en diez países europeos.

Matilde (Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas) analiza, desde su comienzo hace cuatro años, el impacto que la inmigración de origen extranjero y extracomunitaria tiene en la cohesión territorial y en el desarrollo local en las regiones rurales y montañosas. Con este proyecto, que se está implementando en un total de trece regiones de Italia, Inglaterra, Suecia, Turquía, Alemania, Finlandia, Austria y Noruega y España, se pretende mejorar la integración y la contribución de estas personas, señalan desde el proyecto, en estos “territorios marginados”. Para ello se están elaborando propuestas de actuación con el fin de mejorar las formas de vida de la población local y la migrante y su asentamiento en los distintos territorios. La Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Gobierno de Aragón, es la responsable de esta iniciativa en España.