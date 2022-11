94 propuestas presentadas a los presupuestos participativos de Jaca

El Ayuntamiento de Jaca celebra pleno extraordinario esta tarde a las 20.00 con un escueto orden del día en el que figura el expediente de contratación del servicio de limpieza de las instalaciones municipales. Por otro lado, una modificación presupuestaria de 140.000 euros de incorporación de remanente destinada al aumento salarial del 1.5% aprobado por el Estado para los trabajadores municipales.

También aparace un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Se trata de una cuantía de unos 30.000 euros de facturas sin créditos correspondientes a las Fiestas de Jaca de este año. En este punto, la portavoz del Partido Socialista y concejal de Hacienda, Olvido Moratinos, ha explicado que "las fiestas este año han tenido un aumento considerable, han subido costes y ha coincidido con algunas bajas y otros inconvenientes en la plantilla de personal".

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los ciudadanos de Jaca jan presentado 94 propuestas a los presupuestos participativos de 2023. Moratinos dice que "es el año que más propuestas se han recibido y, por eso, felicito a los vecinos y vecinas por su implicación".

De las 94 propuestas, se han considerado viables más de 40. Hay algunas que no se han aceptado porque tienen que ver con los pueblos y "se quedan fuera porque los 33 pueblos del término municipal cuentan con un proceso participativo propio". Hay otras que tampoco se han podido aprobar porque entraban dentro de gasto corriente y no de inversión y, algunas otras, porque ya se están desarrollando. También hay propuestas que no son viables según los técnicos municipales.

En cuanto a las que se han aceptado de inicio, "las propuestas son variadas y buscan el interés general". Por ejemplo, arreglos y asfaltados de algunas calles como la calle Santo Grial o San José de Calasanz para la que también han propuesto un pintado lúdico para los niños que pasan por la calle. Igualmente, se proponen arreglos en el espacio en donde se aparcan los coches a la entrada del Fuerte de Rapitán. También colocación de bancos en algunos puntos, mejoras en iluminación o en el rocódromo.

El próximo martes, 22 de noviembre, a las 20.00 en el Ayuntamiento de Jaca, se reunirá el Consejo Ciudadano para priorizar las propuestas y elegir las que entran dentro de estos presupuestos participativos.

La cuantía destinada a estos presupuestos asciente a 143.846 euros.

Escucha la entrevista en COPE.