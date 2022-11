La Policía Nacional reintegra a su propietario 20 décimos de Lotería de Navidad que había extraviado en Jaca

Agentes de la Policía Nacional han reintregado a su legítimo propietario 20 décimos de la Lotería Nacional de Navidad que habían extraviado en Jaca.

Los agentes iniciaron las investigaciones cuando un ciudadano se personó el día 31 de octubre en Comisaría haciendo entrega de 20 décimos de la Lotería Nacional de Navidad que había encontrado en la vía pública. Ese mismo día, un segundo ciudadano también se personó en las dependencias policiales haciendo entrega de un sobre conteniendo 400 euros que había encontrado extraviado en la calle. Posteriormente, acudió a Comisaría un matrimonio que manifestaba haber perdido los décimos para el sorteo, así como un sobre conteniendo 400 euros. Al no poder acreditar ser los legítimos propietarios, los agentes tuvieron que realizar diversas gestiones para poder confirmar que, efectivamente ese matrimonio, eran los dueños de los efectos encontrados.

Una vez que se comprobó la legítima propiedad de los efectos extraviados, se procedió a hacer entrega de los mismos.

Tres denuncias por extravío de boletos para el Sorteo de Navidad

Se trata de la tercera denuncia que se ha recibido en la Comisaría de Jaca relativa a extravío de boletos para el Sorteo de Navidad, habiéndose informado tanto a los denunciantes como a los depositarios, en el caso de participaciones, del procedimiento a seguir





Decálogo de la Policía Nacional

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado 4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes. Guarda el ticket emitido, en caso de compra con tarjeta de crédito

8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi

10. Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórmanos en www.policia.es/colabora.php