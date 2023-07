El nuevo equipo de gobierno lleva a pleno facturas impagadas y retrasadas por valor de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Jaca ha celebrado este martes por la mañana un pleno ordinario, en el que se han aprobado varios expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y una modificación de crédito. De esta manera el consistorio "se pone al día" en el pago de facturas retrasadas, sobre todo con proveedores locales y pequeños negocios de la ciudad, que incluso en algún caso habían dejado de suministrar por el excesivo retraso en los pagos. Igualmente, el nuevo equipo de gobierno ha tenido que hacer frente a una modificación presupuestaria para abonar 200.000 euros del nuevo impuesto europeo por el vertido de basuras, cuya ley se dio a conocer en abril del año pasado, pero que no se aplicó.

El concejal de Hacienda, Daniel Ventura ha explicado en rueda de prensa que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se publicó en el BOE el 9 de abril y entró en vigor el 1 de enero de 2023, debería haberse aplicado a la tasa de basuras de este año, ya que se elaboran entre septiembre y octubre. Esto significa, ha dicho, que "el año pasado cuando se estudiaban dichas tasas, los entonces responsables del Ayuntamiento conocían que se tenía que pagar una cantidad por el vertido de basuras". Por lo tanto, se tendría que haber contemplado entonces, repercutiendo este nuevo impuesto europeo en la tasa de basuras, para que lo pagaran todos los contribuyentes, pero "se nos había ocultado", asegura Ventura. Ahora esa cantidad se pagará con los "ahorros" del Ayuntamiento, un dinero "que se podría haber destinado a inversiones".

Con esto, el concejal de Hacienda anuncia que de cara a la elaboración de las próximas tasas, habrá que incluir esta nueva ley, por lo que la tasa de basuras, cuyo cobro se está ejecutando en estas fechas, se podría incrementar entre 12 y 15 euros en 2024.

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha aprobado una relación de facturas, por un importe superior a 500.000 euros, para agilizar el pago, ya que hay pendientes desde diciembre del año pasado. "Esto significa que tenemos muchas facturas pendientes por falta de tramitación, por fases que no se habían realizado correctamente y ahora, al haberlas llevado a pleno, los proveedores recibirán su pago", subraya Ventura. En este sentido ha dicho que algunos de esos proveedores que tenían facturas pendientes de cobro "habían dejado de suministrar al Ayuntamiento".

La factura más elevada corresponde a electricidad, de 343.000 euros, y también hay dos por "reparo", es decir, facturas que no han seguido ningún tipo de procedimiento y que los técnicos y funcionarios municipales desconocían, "aunque igual si que se sabía a nivel político", y no hay dinero para pagarlas, porque no se habían tenido en cuenta. Esas dos facturas corresponden una al área de Cultura, de un espectáculo de Gospel, y otra a Turismo, correspondiente a unas visitas guiadas que se realizaron en la Catedral. Ahora "podrán cobrar, aunque el procedimiento no haya sido el que una administración tiene que hacer", asegura el concejal de Hacienda.

Por su parte, el concejal de Fomento, Empleo y Emprendimiento, José Manuel de Prada, como parte del equipo de gobierno, ha indicado que la medida “más apropiada y con menos problema” ha sido financiar este importe solicitado por una nueva ley europea que se aprobó en abril de 2022, y que se tendría que haber empezado a aplicar el 1 de enero. Y ha insistido en que hay que ser "ejemplares y transparentes" y en eso consistirá el trabajo, "porque en cuestiones de hacienda que nos atañen a todos hay que hacer un esfuerzo para que los ciudadanos no se sientan agraviados por decisiones o mala praxis de los políticos".