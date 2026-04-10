El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña luce ya sus fachadas rehabilitadas y estrena su experiencia de realidad virtual

El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña luce ya sus fachadas rehabilitadas y ha estrenado su nuevo proyecto de realidad virtual tras la finalización de un ambicioso programa de actuaciones impulsado por el Gobierno de Aragón. Con una inversión total de 3.736.960,23 euros, el plan ha permitido reforzar la conservación, modernización y puesta en valor del conjunto monumental. El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, ha visitado el enclave para comprobar el resultado de las obras, que se han desarrollado entre septiembre de 2023 y 2025.

Restauración integral de las fachadas

La restauración y consolidación de las fachadas del Monasterio Nuevo ha sido concebida como una intervención integral de conservación. Estas fachadas, representativas de la arquitectura barroca, combinan piedra arenisca en las zonas inferiores y ladrillo en los niveles superiores, generando un contraste cromático característico. Sus portadas monumentales concentran el principal valor artístico del conjunto.

La intervención, con una inversión de 391.400 euros, ha permitido actuar sobre patologías derivadas del clima de montaña y la humedad. Los trabajos han incluido limpieza, consolidación de la piedra, sellado de grietas, reintegración de volúmenes y recuperación de elementos escultóricos, garantizando su durabilidad bajo criterios de mínima intervención y respeto al patrimonio.

G.A Zona expositiva del monasterio

Modernización y experiencia del visitante

En el Monasterio Nuevo, donde se han invertido 1.517.621 euros, se ha modernizado la experiencia turística. Blasco ha destacado que el objetivo ha sido "reforzar la conservación, modernización y puesta en valor del conjunto monumental". Paralelamente a la restauración, se han mejorado los servicios al visitante mediante la renovación de la tienda, la incorporación de nuevos espacios expositivos, la mejora de la cafetería y la adecuación de zonas comunes.

Hemos reforzado la conservación, modernización y puesta en valor del conjunto monumental" Manuel Blasco, consejero de Turismo en funciones

Uno de los ejes clave de la intervención ha sido la digitalización. Desde la gerencia de Turismo de Aragón se ha señalado que "la digitalización ha sido un eje clave, con la creación de una experiencia inmersiva". Esto ha incluido el desarrollo de un plan de transformación digital, la mejora de la conectividad mediante red wifi y la ampliación de infraestructuras tecnológicas para dar soporte a la nueva experiencia de realidad virtual.

G.A Experiencia virtual en el monasterio nuevo

El plan de actuación también ha incluido la puesta a punto integral de la Hospedería para garantizar su reapertura en condiciones óptimas, con una renovación de instalaciones clave como climatización o el spa. De manera complementaria, con una inversión de 1.530.000 euros, se han desarrollado actuaciones transversales para mejorar la eficiencia energética y renovar redes de saneamiento tanto en la Hospedería como en el Monasterio Nuevo.

Por su parte, en el Monasterio Viejo, con una inversión cercana a los 150.000 euros, se han ejecutado mejoras en los servicios al visitante, como la reposición de cubiertas, nuevas soleras de hormigón y la mejora de la accesibilidad mediante nueva iluminación en caminos y recorridos.

Actuaciones futuras y sostenibilidad

El plan de actuación no ha finalizado y contempla una nueva fase pendiente de ejecución, con una inversión adicional de 340.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan la implantación de equipamiento audiovisual para la experiencia inmersiva en la iglesia y la mejora de los acabados e insonorización de la cafetería. Finalmente, se abordará la construcción de nuevas casetas de baños en el Monasterio Viejo, la implantación de sistemas de control de accesos y la instalación de nuevas calderas modulares para reforzar la eficiencia y sostenibilidad del conjunto y completar su transformación como destino turístico de referencia.