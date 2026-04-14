El mapa que destapa la desconexión de la España rural se alza con el Premio Nacional de Periodismo ' Ainhoa Camino'

La periodista de El Confidencial, Marta Ley, ha ganado la cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo en el Mundo Rural Ainhoa Camino por su reportaje de investigación “[El mapa de la desconexión: “Aunque quieras, no te puedes quedar”]”. Se trata de un exhaustivo mapa interactivo que expone el grado de desconexión con servicios sanitarios y educativos en los municipios españoles, publicado en formato digital.

El jurado, compuesto por los periodistas Isabel Poncela, Chema López Juderías y Juancho Dumall, ha destacado el uso del periodismo de datos para describir la realidad de los núcleos de población rurales alejados de centros de salud, hospitales y colegios. Según el fallo, “el gran volumen de información, presentada de manera ordenada y fácilmente manejable por los lectores, aporta una visión rigurosa de la realidad social del país”.

Un mapa interactivo para visibilizar la desconexión

El trabajo periodístico es obra de un equipo liderado por Marta Ley (jefa de la sección de datos de El Confidencial desde 2020), Emma Esser (diseño) y María Mateo y Luis Rodríguez (desarrollo). Ley, que estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual, cuenta con un máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización y trabajó durante seis años como periodista de datos en El Mundo.

Al conocer la noticia, Ley ha señalado que “estamos muy contentos y agradecidos por el reconocimiento a este trabajo, que supuso una apuesta por parte del periódico ya que hacer un tema así lleva más tiempo de lo habitual”. Además, ha añadido que “esto nos anima a seguir trabajando historias del mundo rural, un ámbito que creemos que es muy relevante, aunque la actualidad no siempre nos permite darle el espacio que merece”.

Esto nos anima a seguir trabajando historias del mundo rural, un ámbito que creemos que es muy relevante" Marta Ley, periodista y ganadora del premio

La idea, explica la periodista, surgió de unos datos detallados del Centro de Estudios Demográficos que permitían analizar municipio a municipio las zonas más desconectadas. A partir de ahí, el equipo trabajó con las áreas de diseño y desarrollo al ver “el potencial visual que podía tener la historia”. Durante la elaboración, hablaron con alcaldes y habitantes, ya que “sin ese contacto de primera mano no hubiera sido posible explicar bien lo que supone para las familias de estos pueblos tener el colegio o el hospital más cercano a más de una hora de distancia”.

El premio, convocado por el Ayuntamiento de Villanúa y Periodistas de Aragón, ha recibido cerca de sesenta trabajos de medios como El País, ABC o La Vanguardia. Ana Etxabe, concejala de Cultura, ha afirmado: “estamos muy satisfechos del resultado de esta cuarta edición, sobre todo porque una vez más ha respondido al objetivo para el que fue creado el premio: dar visibilidad al mundo rural”.

Elena Villellas, premio a la trayectoria profesional

El Ayuntamiento de Villanúa ha concedido también el premio a la trayectoria profesional, sin dotación económica, a la periodista de Sariñena, Elena Villellas. El consistorio ha considerado su labor como “un ejemplo y una inspiración para quienes desarrollan su labor profesional lejos de los centros urbanos”.

Licenciada en Ciencias de la Información en 1993, Villellas ha trabajado en medios como Segre, Antena 3 TV, Onda Cero y la Agencia EFE. En 2003 fundó Radio Monegros y desde 2006 lo compagina con su labor como técnico de Comunicación de la Comarca de Los Monegros.

Villellas ha asegurado que el premio “es una iniciativa muy importante porque ha conseguido poner el foco a nivel estatal en el periodismo del medio rural, al que he dedicado buena parte de mi vida”. Finalmente, ha querido compartir el mérito: “tengo claro que este reconocimiento es de todos los compañeros y compañeras que cada día trabajan desde nuestros pueblos para contar lo que, sin su voz, nadie más lo haría”.

Acto de entrega de los premios

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo sábado, 25 de abril, a las 18:30 horas en la Biblioteca de Villanúa. Marta Ley recibirá los 1.250 euros del premio y una escultura de Pablo Valdelvira. El acto se cerrará con una conversación sobre la labor de las radios locales entre Cristina Pérez, directora de SER Pirineos Jaca, y Pablo Barrantes, director de COPE Jaca.