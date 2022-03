Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Jacetania

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de todas las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades para una sociedad más justa; donde primen los valores y principios que garanticen sus derechos fundamentales como ciudadanas, que participan activamente por y para la sociedad de una manera equitativa a los hombres.

La pandemia que estamos viviendo ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes entre géneros, y entre ellos, la carga de la responsabilidad de las mujeres en los cuidados y en el hogar.

En nuestra comarca, también son las mujeres las que están empleadas en un mercado laboral más precario, con mayor número de trabajos a tiempo parcial y peor remunerado. También en Jaca y en nuestros pueblos siguen siendo las mujeres las que sustentan el sistema de cuidados tanto formales como informales; suponiendo una sobrecarga muy significativa para todas, ocasionándoles altos niveles de estrés, una disminución del cuidado de si mismas, así como un incremento de problemas en su salud mental.

Sensible a esta situación de sobrecarga para las mujeres, la Comarca de la Jacetania, mediante un convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer, ha puesto en marcha el Plan Corresponsables, que supone la creación de un sistema público de cuidados para menores de 0-14 años, con el objeto de mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, tan difícil para muchas mujeres en todo el territorio comarcal. Este plan pionero contribuirá, además, a la creación de empleo de calidad, en el ámbito de los profesionales de los cuidados, para personas que vivan en el entorno rural.

Nuestra comarca hoy siente de cerca la guerra de Ucrania y se solidariza con las ucranianas y los ucranianos, con sus hijos y sus hijas, en estos momentos difíciles. Las mujeres no van a la guerra, se la encuentran en sus países. No son ellas quienes deciden si habrá guerra. No están en puestos de poder y nadie les pregunta. Pero son ellas, las mujeres y las niñas, las que sufren la peor parte, porque a su sufrimiento se les añade el hecho de ser mujeres y por tanto la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual, contra quienes se descarga la ira, el odio y la violencia del acto inhumano de la guerra.

Probablemente, si las mujeres dirigieran el mundo, el mundo sería un lugar mejor, porque son proclives a la escucha, al diálogo, a crear puentes y al consenso. Es necesario que empoderemos a las mujeres. Creamos en su capacidad y fortaleza para formar parte en las mesas de negociaciones de conflictos armados y que participen en los procesos de paz. El mundo sería un lugar más seguro para todas y para todos.

Jaca hoy está con el pueblo ucraniano, y hoy, día internacional de la Mujer, especialmente nos solidarizamos con el miedo, la indefensión, la impotencia y la incertidumbre que sienten las mujeres ucranianas.