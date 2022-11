Los pisos turísticos acaparan el mercado del alquiler a precios desorbitados

La regulación de viviendas de uso turístico trae de cabeza a muchos municipios que cuentan con un gran número de pisos de este tipo. El Ayuntamiento de Jaca ya hizo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el año 2017 para regularlas estableciendo que la apertura de pisos turísticos en un bloque de viviendas colectivo tiene que contar con la autorización previa de la comunidad de propietarios. Esta situación ha provocado conflictos con algunos propietarios de estos pisos. El Juzgado de lo Contencioso de Huesca falló a favor del Ayuntamiento pero, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha falla do en contra argumentando que "las viviendas de uso turístico no se incluyen como actividad de hospedaje". Una explicación que no convence al Ayuntamiento de Jaca. El alcalde, Juan Manuel Ramón, ha explicado en COPE que, "además de recurrir el fallo, vamos más allá y modificaremos el PGOU volviendo a aclarar que las viviendas necesitan la autorización para ejercer su actividad dentro de una propiedad horizontal. Esperamos que el recurso salga adelante".

Para el primer edil, es fundamental regular las viviendas de uso turístico, que, "son competencia del sector hotelero y no crean puestos de trabajo; en muchos casos perturban el descanso de los vecinos y también, provocan una subida importante en los precios del alquiler a los que una familia trabajadora no puede acceder". En este sentido, recuerda que "nos quejamos de que no tenemos trabajadores siendo que no tienen viviendas en las que alojarse por los precios". Esucha la entrevista en COPE.