Los Bailadores de Santa Orosia, protagonistas del cupón de la ONCE del 2 de diciembre

Los Bailadores de Santa Orosia son los protagonistas del cupón de la ONCE del próximo 2 de diciembre. El cupón, que se ha presentado esta mañana en el salón de ciento del Ayuntamiento de Jaca, muestra la imagen de los bailadores representando un dance en la calle Mayor. La elección de los dances del Grupo Folklórico Alto Aragón para el cupón no es casualidad puesto que celebran cuatro siglos de historia. Por este motivo, han celebrado importantes eventos durante este año y, el broche de oro sera el cupón de la ONCE.

La presentación ha contado con la asistencia del alcalde de Jaca, Carlos Serrano, la delegada de la ONCE, Raquel Pérez, el presidente del Grupo Folklórico Alto Aragón, Fernando Estallo, acompañados de Pilar Calvo, directora de la Agencia de la ONCE en Huesca y miembros de la corporación municipal.

5 millones y medio de cupones mostrarán las tradiciones de Jaca. "La culminación perfecta para celebrar los 400 años de los bailadores", ha dicho el alcalde, Carlos Serrano quien, a su vez, ha puesto en valor el trabajo del Grupo Foklórico en la recuperación de los dances y en mantener viva la tradición". Igualmente, ha destacado el protagonismo internacional que tiene el grupo y ha resaltado "la promoción que va a tener la ciudad de Jaca y sus tradiciones con este cupón".

El presidente de la agrupación, Fernando Estallo, ha señalado que "la respuesta del público a todas las actividades que hemos organizado este año ha sido muy buena. Ha sido un año intenso, ilusionante, interesante y exigente". Para el grupo "la ONCE nos premia porque esto es un regalo". En cuanto al cupón, Estallo dice que "recoge la esencia de lo que es el baile, el dance, que pudimos retomar en 1.979 tras años en el olvido". Además, "muestra una de las tradiciones de Jaca que se mantiene viva, en la calle. El resultado es magnífico", explica.

Por su parte, la delegada de la ONCE, Raquel Pérez, destaca que " estamos encantados de difundir y de poner a Jaca en cinco millones y medio de cupones que también promocionarán las virtudes de esta ciudad". No es la primera vez que Jaca protagoniza el cupón de la ONCE "y estamos seguros de que lo hará más veces".