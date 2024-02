Los agricultores salen a la calle para luchar por su futuro

Santiago Solana es uno de los muchos agricultores que ha salido hoy a la calle para reivindicar apoyos para el sector primario, que está viviendo momentos crítcos y convulsos.

Los tractores han estado a los mandos de profesionales del sector primario que ya no aguantan más. Son agricultores y ganaderos que trabajan los 365 días del año y que apenas consiguen buenos rendimientos, que llegan a casa y se encuentran decenas de cartas para solventar trámites buricráticos imposibles. Agricultores que se encuentran con problemas a la hora de regar, no porque haga falta agua sino porque se gestiona tremendamente mal. Los precios tampoco se ajustan ni en origen ni en la cesta de la compra. El campo aragonés ha dicho "basta" y no va a parar hasta que su modo de vida tenga garantías de futuro.

Pasadas las 11.00 ya se habían concentrado casi un centenar de tractores que, poco a poco, han ido saliendo para realizar una gran tractorada que ha finalizado a las 14.30 con la lectura de un manifiesto.

Se trata de un acto de protesta en el que han participado personas mayores que llevan toda la vida dedicadas al campo y muchos jóvenes que quieren continuar con el legado de sus padres y abuelos. Lo tienen cada vez más difícil pero ganas no les faltan.