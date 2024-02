Llega la nieve a las estaciones de esquí del Pirineo

Se ha hecho de rogar pero ha llegado. La nieve empezó a caer este jueves por la tarde y ya se han acumulado hasta 50 centímetros es estaciones como Aramón Formigal- Panticosa. En Astún- Candanchú, se han acumulado más de 30 centímetros y con las previsiones que se manejan se podrían superar los 70 e incluso el metro.

El director general de Candanchú, Álvaro Luna, ha explicado en COPE que "la nieve nos viene muy bien teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontrábamos". Con estas precipitaciones "se podrá afianzar lo que ya tenemos e ir mejorando la oferta en las estaciones". Además, con temperaturas bajas "lo complementaríamos con el trabajo de los cañones de nieve".

La meteorología es buena para las estaciones aunque no tanto para esquiar porque los días de borrasca son incómodos. No obstante, dada la situación en la que se encontraban los centros, es lo mejor que les puede pasar. En este sentido, Álvaro Luna señala que "seguramente, la afluencia de esquiadores será media porque no se puede disfrutar bien con mal tiempo pero, estaremos listos con esta nieve para recibir a más esquiadores en próximos días.