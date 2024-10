Jaca se posiciona en el Plan Más Vivienda de Aragón

En el debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado que Jaca es una de las primeras localidades donde se construirán nuevas viviendas dentro del Plan Más Vivienda de Aragón.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha especificado que se construirán 18 viviendas en una parcela del Llano de la Victoria, las cuales serán de alquiler asequible. Esta es una buena noticia que se suma a otras iniciativas que se están llevando a cabo para que Jaca disponga de más viviendas y así ayudar a los vecinos a contar con un proyecto de vida.

El alcalde ha destacado otras líneas del plan a las que están adscritos, como la línea 700 o de trabajadores porque el objetivo es no limitar el proyecto de vivienda a esas 18 anunciadas. Además, el Ayuntamiento de Jaca cuenta con un Plan de Vivienda propio que espera presentar en breve, con el objetivo de realizar promociones en suelo municipal. Esto se suma a las 4 viviendas ya adquiridas en Badaguás y a las posibles 6 viviendas en la calle San Nicolás, para las cuales se está en contacto con el Sareb. "Intentaremos equilibrar el mercado del alquiler en Jaca. En los últimos diez años no se había hecho nada, ni se habían promovido viviendas de protección oficial ni alquileres asequibles", señala.

Parque de bomberos

El PSOE de la Jacetania ha criticado que el Plan de Inversiones de la DPH no contemple ninguna partida para la creación de un parque de bomberos en la Jacetania. El alcalde ha subrayado que no puede haber una partida "porque todavía estamos en negociaciones abiertas sobre cómo se va a llevar a cabo, ya que el plan anterior no ofrecía una solución rápida".

Serrano ha subrayado que Jaca contaba con "un magnífico parque de bomberos que fue desmantelado, al igual que el de la Comarca de la Jacetania, y todo se transfirió al servicio provincial". Por esta razón, le parece "inaudito" que sea precisamente el PSOE quien pida ahora la construcción de un nuevo parque.

Se han propuesto varias opciones de terrenos y "los criterios técnicos decidirán". Cuando se resuelva la situación, se incluirá en el Plan de Inversiones, esperando que sea antes de 2027. "Jaca tiene que tener un parque de bomberos".

Estado de la UVI Móvil

Sobre la UVI Móvil 24/7, el alcalde ha confirmado que "está resuelto". El Gobierno de Aragón ha hecho lo que le correspondía para modificar los pliegos y crear las plazas, y ahora solo falta cubrirlas.

Las plazas no están cubiertas todavía porque, en la bolsa de mayo, los médicos que entraron fueron destinados a Huesca. El Gobierno aragonés creará otra bolsa entre octubre y noviembre, y el destino será Jaca. Si los médicos se inscriben y realizan la formación pertinente, "antes de final de año Jaca tendrá UVI Móvil 24/7". Por ello, el primer edil desea que "haya médicos que se presenten".