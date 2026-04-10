Jaca impulsa su futuro gastronómico uniendo tradición, formación y nuevas tendencias

El Ayuntamiento de Jaca ha impulsado la innovación en el sector hostelero con la celebración de la Jornada de Innovación en Gastronomía. El encuentro, que ha tenido lugar hoy en Escolapios Jaca, ha reunido a alumnado de Formación Profesional, profesionales de la hostelería y diversos agentes vinculados al territorio para abordar los nuevos retos y oportunidades del sector.

La jornada, enmarcada en el proyecto La Factor_iA – Jaca Pirineos, ha puesto el foco en cómo la gastronomía evoluciona a partir del conocimiento del producto, la conexión con el entorno y la adaptación a nuevos públicos.

El territorio como motor de innovación

La bienvenida institucional ha corrido a cargo de la teniente de alcaldía y concejal de Turismo y Emprendimiento, Lucía Guillén, quien ha subrayado el papel estratégico del sector. "La gastronomía es una de nuestras grandes fortalezas como territorio", ha afirmado. Guillén ha añadido que "innovar no siempre significa tecnología, sino también saber reinterpretar nuestras tradiciones, adaptarnos a nuevos públicos y generar propuestas con identidad propia que aporten valor a Jaca y al Pirineo".

La gastronomía es una de nuestras grandes fortalezas como territorio" Lucía Guillén, concejal de Turismo y Emprendimiento

Durante el evento se han presentado diversas experiencias que demuestran cómo el territorio puede ser fuente de inspiración para proyectos gastronómicos con personalidad. Estos casos de éxito han puesto en valor el producto local, la creatividad y la capacidad de adaptación del sector.

Ayuntamiento de Jaca Lucía Guillén, concejal de Turismo y Emprendimiento

Formación e innovación aplicada

Uno de los puntos clave de la jornada ha sido la conexión entre la formación y la realidad profesional. En este ámbito, la Universidad de Zaragoza ha tenido un papel destacado con la participación de Susana Menal y Carlos Zabala, quienes han expuesto cómo adaptar recetas tradicionales a la restauración infantil y cómo desarrollar una alimentación orientada a deportistas de montaña.

Sus intervenciones han puesto de manifiesto que la innovación en gastronomía también implica comprender mejor los diferentes perfiles de clientes. El objetivo es ofrecer propuestas más saludables, equilibradas y adaptadas a sus necesidades específicas.

Un impulso para el futuro del sector

La jornada ha contado con una notable participación y ha sido valorada muy positivamente por los asistentes. De este modo, el evento se consolida como un espacio de encuentro fundamental entre estudiantes, profesionales y las entidades vinculadas a la gastronomía local.

Esta iniciativa refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Jaca por impulsar proyectos que fomenten la innovación desde el territorio, apoyando al sector gastronómico como uno de los pilares del desarrollo económico y turístico del Pirineo.