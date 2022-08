Ignacio Ayora y Marta Millaruelo ganan una espectacular primera edición de “El Muro” de Villanúa

Ignacio Ayora Morante, de OCR Aragón, con un tiempo de 9 minutos y 22 segundos; y Marta Millaruelo Laderas, con 11 minutos y 34 segundos, han sido los primeros ganadores de la historia de “El Muro”, la espectacular carrera de obstáculos que ha convertido 26 de las 28 gradas del barranco de El Lierde de Villanúa en un insólito circuito de competición.

Había grandes expectativas en esta primera edición, que “Deporte Villanúa” había decidido organizar pese a la falta de tradición en este tipo de pruebas en el Pirineo aragonés. Pero el resultado ha sido inmejorable. Espectáculo, dureza, competitividad, deportividad… todos estos calificativos han ido de boca en boca entre los más de 30 participantes que en seis series han tomado la salida junto al polideportivo.

Aprovechando la estructura de canalización del barranco del Lierde, las sogas instaladas por la organización y el acondicionamiento respetuoso del entorno, se ha logrado diseñar un track único en el mundo que ha recibido un elogio unánime por parte de los corredores. Al llegar a la meta, exhaustos y sin aliento, la mayoría aún encontraba fuerzas para expresar su sorpresa por la dureza pero también por la belleza del circuito.

No se trataba solo de subir las 26 gradas, sino también de realizar después un descenso vertiginoso por el camino contiguo al barranco hacia la línea de meta. Antes de llegar de nuevo a la carretera los participantes tuvieron que portar durante unos metros un tronco de leña, que a esas alturas parecía un peso insoportable. Pero lo superaron.

Ignacio Ayora, que con su fabuloso tiempo podría hacer pensar que la carrera había sido sencilla, desmintió la mayor tras llegar a la línea de meta: “ha sido una carrera muy dura, sobre todo la última parte de los muros, que se ha hecho muy difícil. Parece sencilla pero no lo es, es una prueba muy explosiva pero muy original, no he visto una carrera similar a ésta en mi vida”.

La ganadora en categoría femenina, Marta Millaruelo, ha incidido también en la originalidad de la prueba y ha señalado que “ha sido muy dura porque 26 muros se hacen muy complicados. Lo peor ha sido en la mitad, que vas gestionando las fuerzas después de haber comenzado muy fuerte y no sabes muy bien cómo seguir, si forzando o regulando”.

Luis Terrén, Alcalde del Villanúa, se ha mostrado muy satisfecho al final de la prueba. Esta primera edición era un verdadero desafío para los organizadores y voluntarios por la falta de experiencia en este tipo de pruebas. Pero todo ha salido a la perfección. “Estamos muy felices porque teníamos mucha fe en esta prueba, era la primera vez y hemos hecho un gran esfuerzo para darla a conocer. La respuesta del público ha sido inmejorable, había una gran expectación y estamos seguros de que tras esta primera edición “El Muro” va a crecer mucho en los próximos años”, ha señalado.