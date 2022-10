Guzmán Sanz y Lucía Márquez ganan en Villanúa la XIV edición del Cross Embou El Juncaral

La amenaza permanente de lluvia, que finalmente estuvo presente durante apenas unos minutos, fue el elemento más destacado de la XIV edición del Cross Embou El Juncaral, que ha reunido en la mañana del domingo en Villanúa a cerca de 200 corredores. Era la primera vez en su historia que la popular carrera de campo a través se celebraba bajo condiciones meteorológicas adversas.

Fue una fiesta del deporte, como siempre lo es el cross de El Juncaral, pero bajo un amenazante cielo encapotado que durante toda la mañana tuvo a la organización bajo la incertidumbre de un aguacero que, finalmente, nunca llegó. Pero ese cielo gris, a veces negro, el paisaje rotundamente otoñal del recorrido y un viento juguetón pero incapaz de dificultar la carrera de los atletas acabaron siendo un decorado perfecto para una mañana de atletismo. Así lo expresaban todos los corredores al llegar a la meta: no hubo sol pero el clima fue perfecto para una carrera de campo a través.

Se disputaron dos carreras: la A, de 11 Km y la B, de 5 Km. En la primera hubo dos incontestables ganadores: Guzmán Sanz Calleja, del Club Atlético Oroel El Cisne de Jaca, con un tiempo de 37:40; y la joven zaragozana Lucía Márquez Castán, del Alcampo Scorpio 71, que detuvo el cronómetro en los 47:28. Ambos sacaron más de dos minutos a sus inmediatos perseguidores y dominaron sus respectivas carreras prácticamente desde la salida. El Cross de El Juncaral se caracteriza por ser una prueba explosiva y muy rápida, especialmente la de 5 Km, en la que los corredores apenas tienen margen para cometer errores.

Guzmán Sanz señaló nada más cruzar la línea de meta que había sido “una carrera bonita, al menos no ha llovido, la temperatura ha acompañado. Nos hemos escapado con mi compañero de equipo Jaime Ruiz hasta el kilómetro 5, donde ya me he quedado solo. A partir de ahí se ha hecho más duro y he bajado un poco el ritmo pero he llegado cómodo a la meta. Ha sido una buena carrera”. En categoría masculina segundo fue Oscar Jabonero Navas con 40:40, y tercero Héctor Aguilar Cabrera, con un tiempo de 41:11.

Por su parte, la ganadora en categoría femenina, Lucía Márquez, explicó en la meta que “ha sido una carrera un poco dura por el barro pero el recorrido es muy bueno. Lo hemos pasado bien. He controlado bien a mis rivales pero la parte más dura se me ha hecho al final con alguna cuesta que hay en el último kilómetro”. Sus rivales más cercanas fueron Alicia Manzaneque Galindo, que llegó segunda con un tiempo de con 49:38 y Milu Darkaoui con 53:59.

En la prueba de 5 kilómetros el ganador masculino fue Jaime Ruiz Castillo, con un tiempo de 20:19. El corredor jaqués del Club Atlético Oroel El Cisne, ya logró el pasado año el segundo puesto en la prueba de 11 kilómetros, sólo por detrás de Miguel Caballero, uno de los corredores más importantes del mundo del trail en España. Segundo fue Enrique Rubio con un tiempo de 21:24 y tercero Eneko Mariño con 22:05. En la categoría femenina la ganadora fue la corredora de Zuera, Olga Rabadán de la Puente, que detuvo el cronómetro en los 23:29. Le siguió su compañera de equipo, Maria Pilar Marco, con un tiempo de 24:42; y tercera la jacetana Eva Torronteras Calvo con 29:50.

Luis Terrén, alcalde de Villanúa, ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta XIV edición del Cross Embou El Juncaral, prueba que abre el calendario de campo a través en Aragón: “estamos muy contentos de haber celebrado esta edición, al final el tiempo ha aguantado muy bien y creo que reunir aquí 200 personas, amantes del atletismo, y que se pueda fomentar el deporte con los participantes más pequeños nos hace sentirnos muy satisfechos”.

Terrén hacia alusión a la prueba infantil, en la que han participado más de 100 niños entre 4 y 12 años y que se ha celebrado inmediatamente después de las carreras de adultos. Organizada en colaboración con el Club Atletismo de Jaca, se trata de un concurrido acontecimiento en el que se mezcla lo deportivo y lo social y que se caracteriza por la cercana convivencia entre padres, madres, familiares y los propios participantes. El atletismo es una buena excusa y, sobre todo, un medio para promover la práctica del atletismo entre los más jóvenes e inculcarles el valor de la actividad deportiva”.

Con El Juncaral se cierra una larga temporada de competiciones deportivas en Villanúa que se inició a principios del mes de julio con la 2KV, el único doble kilómetro vertical de ascenso y descenso de España. La siguiente carrera será ya la San Silvestre, el 31 de diciembre, que es la segunda carrera más populosa de Aragón detrás de la de Zaragoza. El Alcalde de Villanúa ha realizado un balance “enormemente positivo de la respuesta que todas las carreras han tenido en cuanto a participación. Hay que recordar que nosotros apostamos por carreras populares en las que todo el mundo pueda participar, pensando un poco en todos los niveles. Estamos muy contentos también por la ayuda e implicación de tantos voluntarios que hacen posible que estas carreras se puedan celebrar”.