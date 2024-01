Se espera que caigan entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en zonas como Jaca y Sabiñánigo

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el delegado de la AEMET en Aragón, Rafael Requena, han comparecido esta mañana para dar información sobre las previsiones que, a esta hora, existen sobre la llegada a Aragón de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha entrado hace unas horas en la Península Ibérica y que, además, coincide con otras borrascas activas en el territorio nacional. Tanto Beltrán como Requena han hecho una llamada a la prudencia y han estimado que este episodio, si bien dejará nieve, lluvias y frío intenso en muchas zonas de la Comunidad, no parece comparable a la Borrasca Filomena de hace 3 años.

“Los datos con los que contamos no apuntan en esa dirección”, ha explicado Requena, que ha relatado que, hace algunos días, los modelos de previsión de la AEMET sí que podían alertar de un episodio similar, pero el avance natural de los fenómenos meteorológicos ha ido disipando esos temores. No obstante, estos frentes fríos sí que dejarán frío, nieve y precipitaciones sobre todo a partir de esta noche en la provincia de Teruel y desde media mañana de mañana, día 10, en Huesca. “Las precipitaciones más importantes se van a producir en el norte de la provincia de Huesca, sobre todo desde la zona del Monrepós en adelante y ya, por supuesto en los Pirineos”, ha explicado. Según la predicción que se maneja hoy por la mañana (y que la AEMET irá actualizando a lo largo del día) se espera que caigan entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en zonas del norte de Huesca como Monrepós, Jaca y Sabiñánigo; que serán más abundantes y podrían ser superiores a los 15 litros por metro cuadrado en las pistas y áreas de montaña, algo dentro de la normalidad de estas fechas. “También se esperan precipitaciones en el norte de la provincia de Zaragoza, en las Altas Cinco Villas; Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja y en Teruel. Cerca de Zaragoza puede nevar y podría caer algún copo en la ciudad, pero no se espera una precipitación en forma de nieve significativa”, ha explicado.

En el caso de Teruel, como dos tercios de los municipios de la provincia están por encima de los 700 metros de altitud, también se esperan precipitaciones abundantes en forma de nieve.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha explicado que confluyen en este momento una entrada de borrascas por el sur y una DANA desde el norte de la Península, que dejan alertas por frío y por nevadas en muchas zonas de Aragón, pero ante las que se tienen todos los dispositivos preparados. Por una parte, hace ya meses que se celebraron las comisiones de Vialidad Invernales en la Delegación del Gobierno (una por cada provincia y otra autonómica) y Aragón dispone 147 máquinas quitanieves dotadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para hacer frente a las situaciones adversas producidas por la climatología en la Red de Carreteras del Estado.

En conjunto son 141 máquinas quitanieves de empuje y 6 dinámicos. Además el Estado cuenta con 30 almacenes de fundentes distribuidos en la comunidad y de 78 silos con una capacidad total de 22.170 toneladas de sal para hacer frente a las situaciones climatológicas adversas en la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, el Mitma dispone de 16 plantas y 40 depósitos de salmuera con capacidad total para 1.299.000 litros; 105 estaciones meteorológicas y 11 cañones antialudes, medios destinados a evitar que el frío y la nieve alteren las condiciones viales.

Las carreteras podrían verse afectadas, sobre todo las de las zonas del norte de Huesca y hacia el Pirineo, así como las de la zona de Gúdar-Javalambre. En este sentido, Beltrán ha pedido a los conductores que revisen la previsión meteorológica, sobre todo si se acercan a puertos de montaña y que lleven cadenas y suficiente combustible. “En el Monrepós hay que recordar que no se puede circular con cadenas, con lo que puede ser necesario neumático de invierno”, ha advertido.

También ha hecho un llamamiento a los esquiadores que aprovechen la llegada de nieve a las pistas. “El riesgo de aludes es alto, y aunque hay recomendaciones constantes de AEMET y de las estaciones, hay que ser prudente y sobre todo no esquiar fuera de pista bajo ningún concepto”.