Escolapios se vuelca con la vida sana: así aprenden sus alumnos a comer bien y hacer deporte

El colegio Escolapios ha celebrado una semana especial dedicada a la salud y al ejercicio físico, un proyecto que ha involucrado a todos los alumnos, desde infantil hasta secundaria. Las profesoras Cristina y Sandra han explicado que, aunque la salud es un tema que se trabaja durante todo el curso, esta semana se ha intensificado con múltiples actividades para promover hábitos saludables.

Juegos y fruta para los más pequeños

Los alumnos de Infantil han disfrutado de una agenda llena de sorpresas. Han aprendido con cuentos sobre frutas que deben comer cinco piezas de fruta o verdura al día, han creado sus propias marionetas y hasta prepararon un batido de fresa con yogur. Además, en clase de inglés clasificaron alimentos como “healthy” y “not healthy” en un gran mural y culminaron la semana con un circuito de juegos.

Deporte y gamificación en Primaria

Por su parte, los estudiantes de Primaria han diseñado pósteres sobre la salud y celebraron el Día de la Educación Física en la Calle con juegos en una pista de atletismo. Una de las actividades más destacadas han sido las “estaciones saludables”, con propuestas como un tres en raya que exigía hacer flexiones o saltos para poder mover ficha.

Imagen de los niños en el taller de radio

También disfrutaron de una versión adaptada del tradicional juego de la oca, “la oca del huerto”. En este juego, en lugar del clásico "de oca a oca y tiro porque me toca", los niños decían: "de huerto en huerto y tiro porque como fresco". Avanzar o retroceder casillas dependía de hábitos como hacer deporte o ver demasiado la televisión, que penalizaba con la pérdida de un turno.

Proyectos transversales para todo el centro

La iniciativa ha contado con charlas formativas, como la impartida por Andrea, responsable del proyecto Jacardi, que enseña a "adquirir hábitos saludables de alimentación y actividad física, y entender sus beneficios". Un alumno resumió la lección principal: "Hay que comer fruta y verdura la mayoría de las veces", y no tanto "hamburguesas y esas comidas".

El programa se ha completado con otros proyectos como “Somos lo que comemos”, para primero y segundo de primaria, y el proyecto PIBA del Gobierno de Aragón para secundaria, centrado en la actividad física. Gracias a este último, los mayores han realizado una actividad de senderismo interpretativo organizada por el ciclo formativo de deporte del propio centro, implicando así a toda la comunidad educativa.