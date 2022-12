El grupo de gobierno de Biescas denuncia que la oposición "quiere eliminar la Feria de la Primavera"

El gobierno del Ayuntamiento de Biescas, que encabeza la alcaldesa Nuria Pargada, formado por concejales del Partido Aragonés-PAR, prorrogará los presupuestos municipales y, de esta manera, "salvará la celebración de la Feria de la Primavera en la localidad, frente a la pretensión de los grupos de PSOE, PP y CHA que se han posicionado en una postura inflexible para eliminar esta cita, después de trece años de celebrarse con éxito", explica el grupo de gobierno en nota de prensa.

La alcaldesa ha explicado que el gobierno municipal presentó el proyecto de presupuestos para 2023 en la correspondiente comisión de Hacienda y en una nueva reunión, los grupos de la oposición PSOE, PP y CHA plantearon sus enmiendas. “Por nuestra parte -ha detallado Nuria Pargada- se les ha aceptado seis enmiendas, que nos parecían interesantes y que agradecemos su trabajo para elaborarlas, de las ocho que han presentado a los nuevos presupuestos y otra de sus propuestas ya ha sido incluida”, en referencia al asfaltado de zonas de aparcamiento que se llevaría a cabo con el sobrante de inversiones en obras, “aunque siguen queriendo que se haga a costa de reducir la partida de fiestas. Con todo ello, hemos mostrado sobrada voluntad de participación y acuerdo para sacar adelante los presupuestos”. Sin embargo, “desde esa diversa coalición de tres grupos opuestos se han empeñado y se niegan a celebrar la Feria, quitando esa partida específica para destinarla por completo a la compra de juegos infantiles”, ha indicado Pargada, “y como condición absoluta para aprobar o abstenerse en los presupuestos, de manera que su negativa bloquea el documento”.

Según la alcaldesa, “en el PAR, compartimos esa idea de renovar juegos infantiles ya que este año se ha apostado por aparatos de ejercicio de adultos, pero nunca a costa de eliminar la Feria de la Primavera, que dinamiza la actividad social y económica de comercios y hostelería de Biescas en mayo, con temporada turística baja, que transmite valores, que es un éxito reconocido incluso con premios del Gobierno de Aragón y ya es parte de la imagen de nuestro municipio. Ellos dicen que la Feria no aporta nada y se puede prescindir. No es así. También pensamos asfaltar los aparcamientos, pero no hace falta restar fondos de las fiestas”. Por tanto, para Pargada, la actitud de la oposición se produce “sin motivos razonables y quizá solo con intenciones de bloqueo. Se trata de que hagamos las cosas bien porque esta feria funciona sin que sea lógico llevar la oposición y confrontación al extremo. Nosotros mantenemos nuestra disposición al acuerdo si retiran esas dos enmiendas, después de todo el diálogo ya demostrado”. “Si no es así -precisa la alcaldesa- y no es posible aprobar nuevos presupuestos, la prórroga del actual presupuesto es el procedimiento normal y legal para permitir que celebremos la Feria, seguir disfrutando de nuestras fiestas sin tener que reducir ningún acto, mantener todos los servicios a los vecinos y también afrontar nuevas inversiones”.