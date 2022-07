Ecuador de la 95ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza

Los Cursos Extraordinarios de Verano de la Universidad de Zaragoza rebasan esta semana el ecuador de su 95ª edición. Desde su arranque a finales del pasado mes de junio, se han completado ya 31 formaciones en 10 sedes y han sido más de 500 alumnos de dentro y fuera de Aragón y de diversas nacionalidades los que han pasado por las aulas. En la actualidad ya se superan los mil inscritos en esta edición que concluirá en septiembre.

Los Cursos Extraordinarios de Unizar llegan a la mitad de su trayectoria estival con uno de sus clásicos como plato fuerte de la programación. Así, el título ‘Entomología sanitaria y control de vectores’ se imparte en Grañén del 11 al 15 de julio. El seminario cumple 25 años este 2022 y en la actualidad está coordinado por Javier Lucientes.

“Han pasado más de 400 alumnos por este curso. Lo cierto es que cada vez tenemos más cosas que poner en común. Temas como el cambio climático o la globalización afectan a los insectos y a la transmisión de enfermedades. Esta es una cuestión de plena actualidad, por lo que surge la necesidad entre los profesionales que acuden cada año, en su mayoría dedicados al ámbito de la salud pública y al control de plagas, de ponerse al día”, en palabras de Lucientes.

En su edición número 25, este título no tendrá el laboratorio como aula única, sino que los 20 alumnos también visitarán centros de control y conocerán los hábitats de los insectos que estudian. “Es un curso muy atractivo: este año tenemos asistentes de diversos lugares de España, pero también de Irlanda, Paraguay o Guinea Bissau”, sostiene el director del curso.





Una cita consolidada que proyecta su carácter pionero en España

La Directora de los Cursos Extraordinarios, Carmen Marta-Lazo, destaca la proyección y posicionamiento de este programa estival “porque fue pionero de España, primero en su modalidad de Cursos de Español como Lengua Extranjera y luego como Cursos Extraordinarios”. Y en cada edición, añade, “estos cursos avanzan como cita destacada para todos los públicos, dentro y fuera de Aragón, y despiertan en mayor medida el interés del público internacional”.

El programa semanal de los Cursos Extraordinarios para estos días, se completan con formaciones como ‘Consumidor responsable, futuro sostenible’, que se ofrece en Jaca los días 11 y 12 de julio, o ‘Carbon and related nanomaterials: synthesis, characterization, properties and applications in energy’, que se imparte en inglés en la capital de la Jacetania hasta el día 15.

Además, hoy ha comenzado otro de los cursos más novedosos de esta edición, “Tecnología y Humanidades, nuevos mundos, nuevas posibilidades”, coordinado por Eduardo Lleida Solano, de la Universidad de Zaragoza y Virginia Bazán Gil, de RTVE. Precisamente con la experiencia y respaldo de TVE el objetivo del curso es tender puentes entre las técnicas de inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la formación en los sectores de los medios de comunicación, archivo, bibliotecas, etc. Y es que a medida que las técnicas de inteligencia artificial y minería de datos han madurado, han ido apareciendo una amplia gama de herramientas y técnicas computacionales que están teniendo un gran impacto en la industria y en la sociedad. Para mostrar su aplicación en distintos sectores profesionales y en las nuevas formas de trabajar, el curso se ha divido en talleres prácticos y la presentación de casos de uso.

Además de Jaca, sede oficial de los Cursos de Verano, Zaragoza acoge también esta semana dos formaciones, ‘Mediación, negociación y derecho colaborativo: herramientas efectivas para la solución extrajudicial de conflictos empresariales y familiares’, los días 11 y 12, e ‘Introducción a las Ciencias Ómicas’, en la Facultad de Veterinaria del 11 al 14 de julio.

De los Cursos Extraordinarios, a los Cursos de Español como Lengua Extranjera

En lo que resta de mes de julio se ofrecerán cursos enmarcados en ramas tan diversas como Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación e Ingeniería y Arquitectura. A partir del mes de agosto, los Cursos Extraordinarios pasarán el testigo a los Cursos de Español como Lengua Extranjera, que dirige Vicente Lagüens, y que acogen cada temporada a un alumnado de más de veinte nacionalidades.

En paralelo, se organizan también los Cursos de Formación de Profesores de Español, en los que participan alumnos hispanoparlantes, algo que asegura la práctica lingüística y la convivencia entre asistentes de distintas nacionalidades y orígenes culturales. Su matrícula de los ELE está abierta en la web cursosdeespanol.unizar.es

Programación paralela: esta semana, cine

La propuesta académica de los CEX de Unizar se enriquece cada semana con actividades culturales paralelas en distintos escenarios de Jaca. Así, contaron en su inauguración con el investigador Manuel Serrano, miembro de la Real Academia de Medicina y el mayor experto en rejuvenecimiento celular. También han impartido conferencias relevantes figuras como la del historiador Julián Casanova, y se ha albergado debates de actualidad, como una mesa redonda centrada en influencers. Y esta semana, el 13 de julio, a las 19.00 y en el Auditorio del Palacio de congresos de Jaca, Carlos Gurpegui (miembro de la Academia de Cine) liderará el coloquio ‘Aida Folch: de ‘El embrugo de Shanghái’ a ‘Madres’: 20 años de amor al cine y a las series’.

En este acto, que repasará la trayectoria de la actriz, se proyectará también el cortometraje ‘Solsticio de verano’, de Carlota González-Adrio. El programa cultural de los Cursos Extraordinarios incluye también citas para las próximas semanas, como un concierto de Marta Mingote y Júlia Chinier bajo el título ‘La dama en el Camino de Santiago. Mujeres errantes’ o un diálogo con la escritora Marta Sanz.