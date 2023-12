El corte de la calle Serrablo durante cuatro fines de semana no obtiene los resultados esperados

Durante los meses de septiembre y octubre, el Ayuntamiento de Sabiñánigo llevó a cabo dos experiencias piloto focalizadas en la búsqueda de nuevos patrones en la movilidad cotidiana, en concreto: la peatonalización y dinamización de actividades en la calle Serrablo durante cuatro fines de semana y la restricción de aparcamiento en espacios colindantes de los centros educativos de la ciudad de Sabiñánigo durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

La elección de ambas actuaciones piloto viene a dar respuesta a una demanda de la ciudadanía recibida a lo largo del tiempo a través de diferentes canales de participación con los que cuenta el Consistorio, y persiguen un doble objetivo. Por un lado, recabar información sobre los efectos de su puesta en marcha de cara a una posible implementación de dichas intervenciones en el futuro y, por otro, conocer de primera mano la valoración de los diferentes actores implicados de forma directa, así como la opinión de la ciudadanía en general.

Peatonalización y dinamización de la calle Serrablo

En esta ocasión, la experiencia se centró en la restricción al tráfico de un tramo de la calle Serrablo (el comprendido entre la curva Chaparro y la rotonda de la Plaza de España) y la dinamización de actividades al aire libre dirigidas a públicos de diferentes edades. Tuvo una duración de 4 fines de semana y se diseñó con un doble objetivo. Por un lado, conocer la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de iniciativas. Por otro, poder contrastar las propuestas descritas en el proyecto básico de reurbanización de la calle Serrablo elaborado a raíz de las inquietudes manifestadas por los sabiñaniguenses en el marco del PMUS.

Una vez finalizada la iniciativa, el Consistorio puso a disposición un cuestionario de valoración con el fin de conocer de primera mano el resultado de la misma. La encuesta solicitaba:

Que se valorara en una escala del 1 al 10 (siendo 1 el valor menos favorable) el hecho de que la calle Serrablo fuera una calle peatonal y que se realicen actividades.

Si repetiría o no la iniciativa.

Qué mejoraría o cambiaría, en su caso.

De un total de 384 respuestas recibidas, el análisis de los resultados muestra un promedio de valoración de la iniciativa cercano a 4 (en una escala del 1-10), posicionándose un 67,19% de los participantes con un valor <5 y un 32,81% por encima o igual a 5.

Respecto a si repetiría o no de nuevo la experiencia, el 28,13% se mostró a favor, mientras que un 71,87% no volvería a llevarla a cabo.

Analizando más en profundidad el segundo grupo, los datos muestran que, si bien un 45% se posicionaba rotundamente en contra, un 51,4% se mostraba abierto, coincidiendo en no repetir la experiencia en las mismas condiciones, pero sí en el caso en el que se hicieran cambios, aportando incluso alternativas e ideas.

El Ayuntamiento cuenta a su vez con la valoración de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego AEPAG, que trasladó las conclusiones aprobadas por unanimidad en la asamblea de comercio, siendo éstas coincidentes con la información aportada por la ciudadanía en general a través de la encuesta en cuestiones tales como la remodelación de la calle Serrablo a través de su semipeatonalización (logrando así un espacio más agradable para el disfrute por parte del peatón) o la necesidad de avanzar el fomento de la actividad comercial de la calle.

Peatonalización y restricción de aparcamiento en espacios colindantes a los centros educativos

Los espacios colindantes a los centros educativos son, en muchas ocasiones, lugares inseguros por la acumulación del tráfico que se da en dicho espacio, aspecto que dificulta además el acceso a los mismos a pie o en bicicleta por parte de la comunidad educativa.

Convertir el entorno de los centros educativos en lugares más seguros a la vez que se promueven hábitos de movilidad más activos y autónomos no son cuestiones que escapen a la población más joven de Sabiñánigo. De hecho, son aspectos que surgen periódicamente en las reuniones de los Consejos de infancia del municipio.

Partiendo de estas premisas, el Ayuntamiento de Sabiñánigo hizo una aproximación a una posible transformación en el futuro de la zona de influencia de los centros educativos. De este modo, durante la celebración de la Semana Europea de Movilidad y en horario escolar, se limitó el aparcamiento en el entorno de 3 de los 5 centros educativos de la ciudad. La finalidad de la iniciativa era, por un lado, “generar áreas estanciales” en el entorno de los colegios e institutos de cara a la realización de actividades, y por otro, propiciar un cambio de hábito de familias en el momento de las entradas y salidas y un ambiente más seguro.



A su finalización, los tres centros educativos implicados realizaron una evaluación interna de la experiencia piloto entre los docentes, trasladando los resultados al Concejal de Movilidad, accesibilidad y sostenibilidad.

De la valoración realizada se puede concluir que la totalidad de los centros valoraron positivamente la iniciativa. Sin embargo, en una hipotética implementación en el futuro, consideran clave la necesidad de contar con la colaboración de la policía local a la hora de acompañar a las familias en el proceso del cambio de hábitos de los patrones de movilidad actuales, así como llevar a cabo labores de sensibilización.

Asimismo, expresaron su deseo de contar con “más espacios peatonales en la localidad y habilitar carriles bici seguros que faciliten una movilidad diferente entre el alumnado y el profesorado”.

Por su parte, las valoraciones discordantes surgidas en el proceso de valoración interna de los centros educativos se centraron en las posibles dificultades que puedan surgir para aparcar en las inmediaciones, cuestiones que debiera tenerse en cuenta en un posible diseño a futuro.

El concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Javier Sadornil, reconoce que la peatonalización de un tramo de la calle Serrablo durante cuatro fines de semana "no ha obtenido los resultados esperados, puesto que no fue significativa la presencia de personas en el espacio cerrado al tráfico, no se redujo el tránsito de vehículos que debieron circular por una vía alternativa y porque una parte importante de la ciudadanía no entendió el sentido de esta iniciativa".

Por lo tanto, para conseguir los objetivos planteados "habrá que realizar nuevas actuaciones que tengan en consideración las sugerencias recibidas, estén mejor planificadas y cuenten con una ciudadanía más informada y concienciada". Sin embargo, han sido muy bien recibidas las medidas adoptadas en el entorno de los centros escolares. "Aunque desde los mismos se nos sugiere medidas complementarias para que esta iniciativa sea más eficaz, como la presencia de policía local, la realización de una campaña de sensibilización dirigida a los miembros de la comunidad escolar, la construcción de carriles bici y la peatonalización de más espacios urbanos. Seguiremos proponiendo y realizando nuevas actuaciones de esta naturaleza, puesto que consideramos que es urgente caminar hacia un modelo de movilidad que sea perdurable, respetando los límites biofísicos del planeta y mejorando la vida cotidiana de las personas", concluye.