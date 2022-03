Consejos sobre un buen uso de las chimeneas para calentar tu hogar

Hoy ha pasado por los estudios de COPE Pedro Fernández Hueso, responsable de la empresa Doctor Chimenea.

Tal y como explica Pedro, "el trabajo está enfocado ya a la primavera pero todavía quedan días de frío en el Pirineo". Es por esto, por lo que muchos hogares siguen haciendo uso de las chimeneas y más ahora, con la subida de precios del gas, gasoil y luz. Este aumento de precios "ha hecho que en muchas viviendas se hayan reutilizado las chimeneas que, en algunos casos estaban en desuso desde hace tiempo porque se destinaban a fines decorativos y sirvan ahora como alternativa a la calefacción habitual para disminuir el gasto".

Es una realidad que se está dando pero que puede causar problemas si no se hace un buen uso de la inslatación. Pedro recuerda que lo recomendable es quemar buena leña de roble, almendro o haya". Y es que, "estamos viendo que hay gente que quema de todo, por ejemplo, restos de obras que contienen barnices que crean mucho más hollín".

En las últimas semanas se han dado casos de incendios en chimeneas por quemar material no adecuado y por no realizar un mantenimiento que es esencial para evitar riesgos. Para Doctor Chimenea "lo primero es la seguridad y no hay que ponerla en riesgo aunque haya problemas económicos". Por eso, Pedro manifiesta que es posible contar con su asesoramiento y colaboración hasta en los momentos más delicados. Escucha la entrevista en COPE.