Comienzan las visitas a la iglesia de Majones con Beatriz Francisoud

Beatriz Francisoud regresa este verano con sus visitas a la iglesia de Majores. Del 4 al 21 de agosto, "Bea de Majones" estará en la puerta de la iglesia para recibir a todo el que esté interesado en conocer en profundidad esta gran joya del románico. Estará de 18.00 a 20.00 y no hace falta reservar previamente. No obstante, si hay personas que no pueden acudir entre esas horas, Bea puede recibirlos en otro horario. El teléfono es el 656 377 588.

Las visitas se realizan todos los días hasta el 21 de agosto excepto el sábado día 6 ya que se celebran las novenas Jornadas Culturales sobre el Arte Románico en Majones y hay previstas actividades esa tarde.

Escucha a Bea de Majones en COPE y empieza a conocer la iglesia, te encantará