Clausura de los cursos 2021/2022 en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales

El Acuartelamiento “San Bernardo” de Jaca ha acogido este sábado una parada militar con motivo de la clausura de los cursos desarrollados en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) durante el curso 2021/2022.

El 77º Curso de Montaña se inició el pasado 3 de septiembre y se ha estructurado en tres fases con dos módulos cada una: estival e invernal

De 27 alumnos designados, se han diplomado en esta especialidad 18 alumnos, entre ellos un Oficial del Ejercito Argentino y un Suboficial del Ejercito Brasileño, Entre los nacionales hay 10 Oficiales y 6 Suboficiales.

Se ha desarrollado principalmente en las zonas de Candanchú, Astún, Valles de la Jacetania, Tena, Benasque Ordesa y Arán, Riglos, Morata de Jalón, Carrascal, Pamplona, San Fausto, Terradets, Sopeira, Villanova de Meiá, Chamonix y Picos de Europa.





El 66º Curso de Operaciones Especiales que se inició en la misma fecha, comprendiendo tres módulos: básico, específico y de aplicación.

Designados 56 alumnos: 20 Oficiales del ET, 5 Oficiales de la Armada, 1 Oficiales del Ejercito del Aire, 21 Suboficiales del ET, 6 Subofiales de la Armada, 2 Suboficiales del Ejercito del Aire y un Suboficial de la Guardia Civil, se han diplomado en esta especialidad 26 alumnos: 11 Oficiales del ET, 1 Oficial del Ejercito del Aire, 9 Suboficiales del ET, 4 Subofiales de la Armada y 1 Suboficiales de la Guardia Civil.

Se utilizaron como zonas principales de actuación, la Jacetania, Sobrarbe, Candanchú, Astún, Hoya de Huesca, Zaragoza, Teruel, Alicante, Murcia, Logroño y Pamplona.

Durante este curso se ha incrementado el numero de colaboraciones con unidades del Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, ademas de unidades de la Guardia Civil y la Policia Nacional. Colaboraciones que han servido para incrementar el nivel de las materias que se imparten en esta Escuela y estrechar lazos con unidades de otros ejercitos y FCSE.

El acto militar estuvo presidido por el Excmo. Sr. General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejercito D. Amador Ensenat y Berea. Y en la alocución del Coronel Director destacó la importancia que estos cursos tienen para las Fuerzas Armadas y el importante papel que tienen los diplomados en ellas. Hizo referencia al apoyo que otras unidades e instituciones y la repercusion que tiene en los cursos. Agradecio a los familiares y amigos el apoyo que dan a los alumnos y componentes de la EMMOE.

En el mismo acto militar también tuvo lugar el ya tradicional homenaje a los que hace 30 años se diplomaron en estos mismos cursos.

Posteriormente se ha entregado el Premio EMMOE a un veterano guerrillero, antiguo profesor de esta escuela, General de Ejercito Francisco Javier Varela Salas. Con este premio la Escuela quiere reconocer el apoyo e impulso a los valores y enseñanzas que en ella se imparten. Este premio se instauro el pasado año y la razon de ser del mismo es roconocer a personas e instituciones su colaboracion y participacion en la ensañanza y cursos que se imparten en este Centro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante el presente curso escolar, la EMMOE también han impartido en esta escuela numeros cursos y jornadas de perfeccionamiento, todas ellas relacionadas con la montaña y las operaciones especiales. Cabe destacar el II Curso Basico de Montaña y en colaboracion con el Mando de Tropas de Montaña y el XVII Curso de Aptitud para desempeñar funciones básicas en unidades de operaciones especiales en colaboración con el Mando de Operaciones Especiales (Alicante), ambos cursos estan enfocados para personal de tropa del Ejército de Tierra.