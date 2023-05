Cebollero tiende la mano a Cambiar Sabiñánigo para buscar nexos de unión que faciliten un nuevo gobierno

La lista más votada en Sabiñánigo ha sido la del Partido Popular que ha obtenido seis concejales pero no es suficiente para gobernar en solitario así que la llave la tiene Cambiar Sabiñánigo. Pepe Cebollero ha reconocido en COPE que "aunque pueda haber diferencias, no cierro la puerta a nada porque el futuro de Sabiñánigo tiene que ir más allá de la ideología y si Cambiar Sabiñánigo me quiere ayudar, tengo las puertas abiertas".

Cebollero ha recordado el lema con el que ha realizado su campaña electoral: "Esto no va de política, va de Sabiñánigo" y, por eso, tiende la mano a Cambiar Sabiñánigo "para ofrecer a la localidad el cambio que necesita y que ha pedido en las urnas".

Ecucha sus declaraciones en COPE