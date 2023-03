Carlos Serrano: "Se vuelve a demostrar la mala gestión del equipo de gobierno"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para valorar el pleno de este miércoles y ha incidido en la "mala gestión" del equipo de gobierno que "queda demostrada con la liquidación del presupuesto ya que hay un superávit de 2,5 millones de euros que se suman a los remanentes por lo que, las arcas municipales cuentan con 6,6 millones de remanentes".

La traducción es que "no se ha ejecutado todo lo que estaba presupuestado y eso no es hacer una buena gestión". Por eso, critica que, ahora, se pongan encima de la mesa una batería de proyectos a ejecutar en lo que califica como "carta a los Reyes Magos" porque, "en el tiempo en el que estamos previo a las elecciones, entre licitar y ejecutar, no se van a realizar".

En la sesión ha salido adelante el proyecto final de la futura Plaza Mayor con los votos en contra de Chunta Aragonesista y Podemos, lo que, a juicio del portavoz popular, pone de manifiesto la ruptura del equipo de gobierno ya que, también en el pleno, estas dos formaciones también aludieron al proyecto de unión de estaciones mostrando su rechazo. Para Serrano, "el equipo de gobierno está roto aunque quieran hacer ver lo contrario".

Por otro lado, ha salido adelante la modificación inicial del PGOU para la regulación de las viviendas de uso turístico "pero sin consenso", motivo por el cual, el PP ha criticado el planteamiento del equipo de gobierno. Serrano considera que, "si la asociación de empresarios no lo tiene claro, las inmobiliarias tampoco..etc, se requiere de un estudio más exhaustivo y de una regulación que palie los problemas derivados de este tipo de viviendas pero no con una prohibición taxativa". Y es que, el equipo de gobierno apuesta porque este tipo de viviendas tengan acceso independiente o que las comunidades de propietarios tengan la última palabra.

Escucha la entrevista en COPE.