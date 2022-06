Carlos Serrano: "El PSOE no quiere unidad móvil de emergencias en Jaca"

Para el portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaca, la aprobación de las normas complementarias del PGOU para Badaguás es "la chapuza urbánistica socialista". Sostiene que no pone en tela de juicio el trabajo de los técnicos municipales "y hemos mostrado apoyo para desenquistar la situación" pero el PP puso como condición que el informe técnico que avala convertir lo que era un apartahotel en viviendas de usos residencial y turístico, "pasara por la modificación del PGOU para que en situaciones similares futuras, quedara contemplada la superficie mínimas para que no haya agravios comparativos. El equipo de gobierno no ha consensuado, no han aceptado y nosotros nos cubrimos las espaldas porque puede tener consecuencias en el futuro. Pusimos la solución legal encima de la mesa", expone el portavoz.

AMBULANCIAS

"Hay mucha preocupación y esto tenía que estallar". Recuerda que, "desde el 2018 hemos pedido en numerosas mociones en todas las intituciones que Jaca tenga servicio de ambulancias 24 horas al día. Lo más sangrante es que las guardias localizadas de la UVI las quieren quitar y tenemos que parar esta sinrazón. El psoe no quiere que Jaca tenga Uvi movil por la noche".

CHA y Podemos se abstuvieron "para que saliera adelante nuestra moción". El alcalde, ahora "tiene que hacer todas las gestiones para conseguirlo. El PSOE pone por encima la ideología política que las necesidades de Jaca"





Por último, Serrano felicita las fiestas a todos los jaqueses aunque "estas no son las fiestas que organizaría el Partido Popular".

