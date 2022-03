Carlos Serrano: "En política se necesita menos propaganda y más soluciones"

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para analizar el pleno ordinario de este miércoles, 23 de marzo en el que se ha aprobado la designación de la portavoz socialista y concejal de Hacienda, Olvido Moratinos como síndico de la Fiesta del Primer Viernes de Mayo 2022. Serrano ha felicitado a Moratinos por ostentar este cargo.

Por otro lado,se ha mostrado muy crítico con las declaraciones de Ciudadanos sobre la mala justificación de las asignaciones a los grupos en 2021. Serrano ha subrayado que "esta todo fiscalizado y controlado y son asignaciones para gastos de representación". Señala que "en política no se pueden consentir este tipo de declaraciones y manipulaciones haciendo populismo barato".

La propuesta presentada por los populares con la que se pretendía solicitar al alcalde las gestiones oportunas para entrar en el Hub Turístico que ha aprobado recientemente la Diputació provincial de Huesca, el portavoz considera que "el equipo de gobierno ha puesto como excusa que no pueden entrar instituciones que no tengan competencias en materia turística y los informes que tenemos dicen otra cosa". Además, incide en que sería "inaudito" que un ayuntamiento como el de Jaca no formara parte de estas iniciativas.

En cuanto a la propuesta presentada por Ciudadanos en apoyo a los refugiados ucranianos, Carlos Serrano ha puesto en valor que, finalmente, se haya hecho institucional "ya que es un tema muy importante del que no se puede hacer partidismo político". Para el portavoz popular, "la propuesta de Ciudadamps sí que parecía partidista y, por eso, PSOE y PP añadieron enmiendas para modificar el texto". Un texto que recoge la condena a la invasión de Ucrania y la solidaridad con el pueblo y una modificación presupuestaria para apoyar económicamente a través de los cauces oprtunos.

En relación al apartado de ruegos y preguntas, Serrano ha pedido la vuelta a la presencialidad total tanto en las juntas de portavoces como en las comisiones y ha puesto encima de la mesa las subvenciones destinadas al sector hotelero que se aprobaron con motivo de la pandemia "y que están sin resolver".

Igualmente, ha criticado el mensaje partidista y electoralista del vídeo elaborado con motivo del precio que ha recibido el consistorio en la lucha por el clima.

Escucha la entrevista en COPE.