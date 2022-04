Carlos Serrano: "Hay que buscar alternativas y no vivir de las rentas del pasado"

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar del pleno celebrado este miércoles. Un pleno corto con puntos de mero trámite pero los populares sí han dejado clara su opinión en uno de ellos. En la sesión se llevó la solicitud de bonificación del IBI solicitada por SATSE PIRINEOS S.L, el único establecimiento que ha pedido esta bonificación. Para Carlos Serrano, "es una demagogia total lo que ha hecho el equipo de gobierno que vendió esta acción como una de sus medidas estrella en el debate de tasas e impuestos para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia y el resultado ha sido que sólo ha solicitado la bonificación un establecimiento". Argumenta que "el equipo de gobierno no nos hizo caso cuando propusimos una bonificación lineal de un 50% para todos los alojamientos y no por tramos. Es un fracaso total". Además, recuerda que todavía están por resolver las ayudas al sector hotelero.

Al margen de este punto, Serrano ha puesto encima de la mesa varias cuestiones como la ordenación de las autocaravanas "que en esta Semana Santa se ha vuelto a ver que no hay regulación y estaba todo desbordado".

Por otro lado, la instalación de terrazas estando prácticamente en el mes de mayo "en lo referente a tasas, instalación, licencias, etc".

Igualmente, ha preguntado por el funcionamiento del gabinete de prensa y por el futuro del Casino de Jaca "ya que se ha solicitado el levantamiento de planos y queremos saber cuál es el uso pensado para el casino".

Además de estas cuestiones, Serrano ha puesto el foco en la necesidad de replantearse el modelo turístico de Jaca. En el pleno, los populares recordaron el interés de alguna empresa tecnológica por instalar su sede en Jaca, un tema que en su momento se trató "pero del que no hemos vuelto a saber nada". En este contexto, el portavoz defiende un modelo que mire al futuro "porque no podemos seguir viviendo de las rentas del pasado. Con la pandemia hemos aprendido que no podemos depender solo de este sector y que hay que trabajar también para atraer empresas que generen puestos de trabajo y fijen población". Sostiene que hay que buscar alternativas y mirar por un turismo familiar y de calidad". Escucha la entrevista en COPE.