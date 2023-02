Carlos Serrano: "El equipo de gobierno solo ofrece falta de planificación y mala gestión"

Para el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, el hecho de que el presupuesto de este año 2023 haya salido adelante con el voto de calidad del alcalde y el voto en contra de toda la oposición, significa que "no han hecho una buena gestión de los presupuestos que, además, están informados negativamente por los servicios de intervención", explica.

Serrano ha recordado que Jaca tiene el quinto presupuesto más alto de Aragón (24,5 millones) "y no se nota en el día a día". Subraya que "estamos en febrero y se tendría que haber aprobado a final de año para poder ejecutar en tiempo y forma".

En su intervención, el portavoz ha mostrado su preocupación por el tema del personal municipal que "es casi el 50% del presupuesto y cada día vemos que la plantilla necesita mejoras. Todas las áreas tienen problemas como Deportes, Palacio de Congresos o la Escuela Infantil".

Por otro lado, ha mostrado su enfado con el servicio de recogida de basuras y ha manifestado que Grhusa "no está cumpliendo con su contrato. Jaca no está limpia".

En cuanto al capítulo de inversiones, Serrano ha señalado que "solo aparecen 21.000 euros de recursos generales para tres inversiones: una de ellas para el vial perimetral sujeta a la Diputación y otras desde el endeudamiento, que se ha duplicado".

Los populares presentaron 31 enmiendas a los presupuestos "en cuestiones importantes como la recuperación de la partida del Banco de Alimentos, incentivar los Bonos Impulsa en temporadas bajas, las Becas Mª Josefa Yzuel, iluminación en canchas deportivas, mejoras en el Palacio de Congresos o el Plan Especial de Aceras, entre otras". En este sentido, Serrano incide en que"las propuestas miran por el interés general y no el partidista". Sostiene que no ha habido negociación alguna y sigue aludiendo al "clientelismo político del equipo de gobierno". Para el portavoz, hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, entre ellas, cómo se otorgan algunas subvenciones y, decirlo claro, no es delito".

Escucha la entrevista en COPE