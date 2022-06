Canfranc celebrará la recreación en la estación y ofrecerá el mismo menú que se sirvió el 18 de julio de 1928

Canfranc va a celebrar la séptima edición de la recreación histórica de la inauguración de la Estación Internacional y, probablemente va a ser la más especial. Y es que, razones no faltan. El avance de las obras va a permitir que los actos centrales se celebren en el interior de la estación, tal y como, evidentemente, se hizo el 19 de julio de 1.928. Para el alcalde de la localidad, Fernando Sánchez, "es una alegía y una satisfacción poder celebrar los actos en el sitio original". Señala que "no será la inauguración oficial pero los trabajos permitirán utilizar este espacio. Los trabajos de la urbanización todavía no están terminados". A nivel de logística, supone menos obstáculos puesto que no será necesario cortar el tráfico en la carretera.

Otra de las novedades es que la recreación estrenará el título de Fiesta de Interés Turístico Regional, que fue otorgado en septiembre de 2020 y, con motivo de la pandemia, no se pudo estrenar el año pasado.

Y por si esto fuera poco, la recreación llega hasta el menú que se va a poder degustar ese día. El chef del Espacio N-Venta del Sotón, Eduardo Salanova, que es vecino de Canfranc y su restaurante cuenta con estrella Michelín, va a realizar una reinterpretación del menú que se sirvió el 19 de julio de 1.928. La presidenta de la Asociación Cultural Canfranc 1.928, Asun Martínez, ha recordado que "el menú que se sirvió ese día constaba de seis platos con varios productos como: caldo de ave, huevos revueltos con trufas, salmón de Bidasoa frío y salsa tártara, ternera castellana, guisantes con mantequilla, patatas nuevas al horno, capones de Aranjuez y jamón con huevo hilado, ensalada, quesos, melocotón, helado Victoria, pastelería, piña refrescada y café". Una mezcla de productos españoles y franceses.

La comida se servirá en una carpa y será necesaria inscripción previa para asistir. Las plazas rondarán las 150 y en próximos días se informará del proceso para apuntarse al gran banquete. Por cierto, un banquete al que hay que acudir caracterizado, al igual que los que participan en los actos. En este sentido, "ropa de los años 20 y 30 es algo sencillo de hacer y encontrar y en la web de la asociación hay información al respecto".

Los actos centrales comenzarán a las 12.00 con los discursos y el desfile militar. El evento contará con la actuación de la Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca. También se colocará un mercado de la asociación Arte y Artesanía en el Paseo Marítimo. Por la tarde, el brindos en la entrada del túnel de Somport y la actuación del grupo Seven.

Como en ediciones anteriores, habrá autobús gratuito desde Jaca para acudir a Canfranc por la mañana y regresar por la tarde.