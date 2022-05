Candanchú no cierra la puerta a un acuerdo puntual para los JJOO y la DGA dice que no permitirá "disparates"

A falta de conocer la propuesta definitiva del COE, el asunto de los Juegos Olímpicos no pinta nada bien para Aragón. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha adelantado en declaraciones a la emisora catalana RAC 1 que "no se puede hacer una candidatura para contentar a todo el mundo" y asegura que es "imposible" defender ante el Comité Olímpico internacional "que en todas las estaciones tenga que haber algo".

A nadie se le escapa que podría volver a ponerse sobre la mesa una candidatura básicamente catalana con acuerdos puntuales con Aragón, por ejemplo, con Candanchú para el esquí de fondo o con el Ayuntamiento de Jaca para el curling. Algo que la DGA quiere evitar a toda costa. El presidente Javier Lambán; el consejero de Deportes, Felipe Faci; y los alcaldes del Pirineo, se han ruenido este miércoles en la sede del Gobierno de Aragón. Para Faci, la opción de los acuerdos putuales es "un disparate" y asegura que el Ejecutivo regional "hará todo lo que esté en su mano para impedirlo"

En ese encuentro con alcaldes no estaban en esta ocasión los empresarios turísticos. La estación de esquí de Candanchú, que no pertenece al conglomerado de Aramón (con participación mayoritaria de la DGA), no cierra la puerta a nada. Su director, Álvaro Luna, en declaraciones a COPE, ha dicho que es partidario de la unidad y de un reparto equitativo. Pero también admite que esa opción de acuerdo entre Aragón y Cataluña parece rota. Y ante ese escenario, reconoce que sus instalaciones "siempre están abiertas ante cualquier tipo de colaboración para sacar adelante unos juegos olímpicos". No obstante, asegura que el COE no se ha puesto en contacto con ellos últimamente y en caso de que lo hiciera, habría que estudiar la propuesta.

En el caso del Ayuntamiento de Jaca, donde se pretendían albergar las pruebas de curling, un acuerdo al margen de la DGA parece más difícil. "Somos una unidad, somos un territorio, somos Pirineo, queremos que haya un reparto equilibrado de pruebas y Jaca forma parte del Pirineo aragonés", señala Olvido Moratinos, teniente de alcalde del municipio.

En la misma línea, el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, asegura que "todo el Pirineo debe estar unido". "Vamos a apoyar la postura del Gobierno de Aragón, no puede ser de otra manera", advierte.

Los alcaldes insisten en que hay que seguir hablando hasta el final porque si Aragón no está, sería un fracaso. El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, dice que no tomarán la iniciativa pero que si el COE les llama, hablarán. "Los ucranianos y los rusos no han dejado de hablar nunca y están en una guerra, si el COE nos llama hablaremos y le pedimos al Gobierno de Aragón que siga negociando con el COE y con el Gobierno de España si es necesario.

Piden unidad y apoyan a Lambán para darle fuerza ante Pedro Sánchez. Jesús Jericó, alcalde de Sallent de Gállego, insiste en que si finalmente hay una reunión entre Lambán y Pedro Sánchez, contará "con la fortaleza y el apoyo de las fuerzas políticas, en este caso el PP". "Iremos de la mano", afirma.

Tanto Faci como los alcaldes presentes en la reunión aseguran que el reparto del esquí alpino es irrenunciable, "aunque se ha bloqueado desde el principio". El consejero propuso hacer un reparto del masculino y el femenino y que Cataluña eligiera cuál prefiere celebrar. Pero esa opción no llegó a debatirse. Faci recuerda que el 80% de los esquiadores que nos visitan practican esta disciplina. "Es la prueba también con más repercusión mediática", por lo que permitir que el foco se ponga solo en Cataluña, perjudicaría seriamente los intereses de Aragón.