El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos trae hoy más aportaciones miltares en la zona y nos da detalles de calzadas romanas encontradas en la Jacetania y sus diferentes interpretaciones. Además, Juan Carlos nos cuenta que las calzadas estaban hechas para que los caballos no resbalaran porque no tenían herradura y el tipo de piedra, por tanto, también era importante. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.