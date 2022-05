El Ayuntamiento de Jaca solicita la implantación de nuevos ciclos de FP y FP Dual

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, se ha mostrado muy satisfecho con el apoyo de todos los grupos a la propuesta presentada en el pleno de este miércoles para instar al Gobierno de Aragón la implantación de nuevos ciclos formativos FP y FP Dual si bien "es algo por lo que todos trabajamos y vamos todos a una". En este sentido, Serrano ha dicho que "ha sido una propuesta sin ideología política basada en la visita del consejero Felipe Faci a Jaca en el mes de enero". También ha recordado que, en marzo, a través de la diputada en las Cortes, Pilar Cortés, se preguntó sobre este aunto y "al recibir una contestación ambigua decidimos llevarlo a este pleno para que, con peso institucional, se inste al gobierno a tomar decisiones". Sostiene que "es trabajo de todos y vamos a una".

Los populares han realizado en el pleno una batería de preguntas enfocadas, por un lado a la Fiesta del Primer Viernes de Mayo. "La fiesta ha salido bien" pero considera que "hay que mejorar y pulir el protocolo interno para que no haya retrasos y también recuperar la figura del macero"

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el nuevo pliego aprobado del transporte sanitario. La razón es que el Soporte Vital Básico mejora pero la UVI pasa de 12 horas presenciales y 12 localizadas a solo las 12 localizadas "y no me convence que el alcalde diga que en Sabiñánigo sí que hay". De 21.00 a 9.00 no hay UVI en Jaca.

Además de estos puntos, Serrano se ha interesado por las gestiones del helipuerto, la cartera de servicios del Hospital de Jaca o la limpieza viaria poniendo como ejemplo el mal estado en el que se encuentra la estación de autobuses; también por las aulas de tecnificación.

Por último, el portavoz se ha referido a la intervención del concejal de Más Jaca Podemos Equo en el pleno con la que mostró su disconformidad con el proyecto de unión de estaciones al igual que CHA. Ha recordado que, hace unos días, solicitó una reunión urgente cuando se les informó de la solicitud de fondos europeos para la unión de Astún con Formigal. Escucha la entrevista en COPE.