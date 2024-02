La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca critica la nula promoción de la ruta en FITUR

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ha emitido un comunicado en el que lamenta y critica que el Camino Francés por Aragón no haya tenido el protagonismo que se merece en Fitur. Esta asociación tiene como objetivo principal la promoción del camino, su puesta en valor y, por ende, la lucha para que se convierta en una ruta de referencia e iguale la afluencia de peregrinos que hay en otras rutas jacobeas.

Comunicado de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca

Acaba de finalizar Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra todos los años en Madrid. Los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos han informado de las propuestas que se podían encontrar en el stand de Aragón. Entre las numerosas referencias, ninguna relativa al Camino de Santiago, patrimonio cultural, patrimonial y paisajístico. Nuevamente este año y ya son muchos, la presencia del Camino de Santiago Francés por Aragón ha sido inexistente.

El pasado año, el centro del peregrino de San Jean de Port, entrada a nuestro país del Camino Frances por Navarra, registró 57.000 peregrinos. En el albergue de Jaca, pernoctaron 1.600 personas. La diferencia es abrumadora.

Pero no podemos esperar mucho más. Mientras los dirigentes políticos no valoren nuestro Camino con la importancia que merece, promocionándolo, dotándolo de más y mejores servicios y sobre todo actuando con diligencia ante las amenazas físicas: socavón en el Camino producido por el Rio Aragón en Castiello y arreglo de la pasarela de madera en la zona de Canfranc estación ya denunciadas, un año más y ya son muchos, el Camino no dejará de ser una oportunidad olvidada en nuestra comunidad.