¡Arrancan las fiestas de Jaca!

Hoy han pasado por los estudios de COPE las peñas Entadebán, Charumba y Estrapalucio representadas por sus presidentes Belén Bonis, Dani orduna y Jose Mari Vizcarra. Las tres peñas afrontan estos días con mucha ilusión y las ganas de fiesta "se notan porque incrementamos el número de socios tras dos años de parón", explican.

La Peña Estrapalucio no tiene local pero tendrá una carpa y casetas en el paseo de la Constitución. El trabajo que hay detrás para organizar las fiestas es muy duro y costoso no solo por la carga de trabajo sino por el coste económico que implica. Por eso, te recomendamos que escuches lo que han contado y participes en las actividades que, con tanto cariño han preparado. Las peñas también consideran que las fiestas necesitan más promoción y visibilidad como ocurre con otros eventos grades...Hay opiniones para todo y las peñas tienen mucho que decir. No te pierdas la entrevista en COPE.