El Arok Sport Jaca logra un histórico ascenso a Segunda División y reaviva la pasión por el tenis

El Club Arok Sport Jaca ha hecho historia. El equipo absoluto de tenis se ha proclamado campeón del Campeonato de Aragón por Equipos en Tercera División, logrando un merecido ascenso a Segunda División para la próxima temporada. Se trata de un logro sin precedentes para la entidad, ya que es el primer equipo absoluto en su historia, el primero en ganar un título oficial y el primero en conseguir un ascenso de categoría.

Pablo Pantoja, capitán del equipo, ha manifestado la satisfacción del grupo: "Estamos muy contentos con este logro que hemos conseguido". El proyecto, que "empezó hace poquitos meses", nació con la intención de "promover el tenis" en Jaca, una disciplina que, según Pantoja, estaba "un poquito apagado aquí".

Un camino forjado en la superación

El punto de inflexión llegó en la primera eliminatoria contra el Real Zaragoza Club de Tenis, los principales favoritos. "Ellos eran los cabezas de serie de la eliminatoria", explica el joven jugador David Pueyo. Tras solventar el enfrentamiento por 3-1, el equipo se dio cuenta de su potencial. "Ahí fue cuando dijimos, oye, que tenemos aquí oportunidad de, sobre todo, conseguir el ascenso", confiesa Pantoja.

El equipo es una mezcla de veteranía y juventud, con jugadores como Mathias Nievas, Marcos Santilli, Javier Vivo, Pablo Pérez, Jesús Borau, Jorge Allué y los mencionados Pantoja y Pueyo. El capitán ha subrayado el orgullo de haber dado a los más jóvenes, como David Pueyo y Jorge Allué, "la oportunidad de competir a nivel absoluto", un debut que para ellos supone un valioso aprendizaje físico y mental.

El resurgir del tenis en Jaca

David Pueyo, uno de los jugadores más jóvenes, ha confirmado el impacto positivo del proyecto. "Desde que Arok cogió el tenis, yo lo que veo es que cada vez baja más gente y se ve bastante animado el club", afirma. Pueyo recuerda que "hace unos años el club estaba que cada vez tenía menos gente", una tendencia que se ha revertido con un notable "incremento en el número de gente que baja", incluyendo muchos niños que se inician en este deporte y veteranos que se han reenganchado.

Desde que Arok cogió el tenis, yo lo que veo es que cada vez baja más gente y se ve bastante animado el club" David Pueyo, miembro del equipo

Un proyecto con ambición de futuro

Con el ascenso asegurado, el equipo ya piensa en la próxima temporada. "Ahora toca entrenar", señala Pantoja, con la vista puesta en consolidar el proyecto y, "¿por qué no?, buscar el ascenso el año que viene". El objetivo a largo plazo es ambicioso: "Nuestra idea es llegar a a la primera división", a pesar de competir con clubes de Zaragoza que cuentan con miles de socios.

Este éxito en el tenis es solo una parte del trabajo de Arok Sport, que ya cuenta con secciones consolidadas de judo, jiu-jitsu, MMA, pádel y hockey sobre hielo. Pantoja concluye reafirmando la filosofía del club: "La misión de de arogensport, desde un principio, siempre ha sido acercar el deporte, hacer el deporte asequible para para todas las personas".