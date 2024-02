Análisis de Fran Aísa sobre la crisis que atraviesa el sector primario

Fran Aísa, agricultor y ganadero en la Jacetania, ha analizado en COPE la crisis que está atravesando el sector primario. Para Aísa, "está pasando lo que se temía que iba a pasar porque cuando el vaso está tan lleno, al final desborda".

La crisis no ha aparecido de la noche a la mañana puesto que el sector lleva viviendo épocas convulsas desde hace muchos años. Europa creó la PAC para establecer una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria pero "se ha ido desvirtuando y mucho dinero se va fuera del sector", explica. Además, también Europa ha querido portar la bandera del medio ambiente "mientras el resto del mundo mira hacia otro lado y ha elegido no producir mientras parte de la humanidad se muere de hambre".

Fran augura un mal futuro para sectores como el de la fruta, el arroz, la miel o incluso para la ganadería extensiva porque "por muchas ayudas que otorguen, como no haya más flexibilidad, está muy condicionada también".

En cuanto al problema del agua, siempre ha existido porque "no se gestiona bien", aunque ahora esté de actualidad por el trasvase. En este sentido, Aísa subraya que "en la montaña no es que falte agua sino que no nos dejan gestionarla. Aguantamos crecidas y deshielo y, cuando llegan los dos meses de regar, son todo problemas y nos ponen mil trabas". La burocracia es "surrealista".

Cada vez son menos las explotaciones familiares que siguen en pie "porque cuando trabajas todos los días del año y ves que los márgenes no acompañan y solo trabajas para no perder, uno se cansa y abandona".