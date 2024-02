La agricultura de montaña tiene que hacerse oír en Bruselas

Las protestas de los agricultores no están cayendo en saco roto porque hay unión entre todos los profesionales del campo, las reivindicaciones son conjuntas y porque ya se han mantenido algunas reuniones. El siguiente paso será Bruselas, donde el agrarista Fran Aísa, espera que la montaña "sea escuchada". Aísa recuerda que, aunque el planteamiento conjunto es bueno porque "todos pedimos lo mismo", es cierto que las características de cada zona no son las mismas y no se pueden comparar unos territorios con otros en relación a los regadíos, cultivos o la ganadería extensiva. Por eso, cree que es fundamental que, dentro del interés general, la montaña sea escuchada.

Dicho esto, Fran se ha mostrado muy contento con las jornadas reivindicativas que se están llevando a cabo "porque estamos todos unidos e intentamos que personas, ajenas al sector, entorpezcan nuestro trabajo y desvirtúen el objetivo".

Por otro lado, Aísa ha hablado de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) que ha arrancado este martes en Zaragoza. "Una feria internacional pero que es nuestra, aragonesa, y que tenemos que saber mantenerla y cuidarla". Los sindicatos agrarios han desconvocado las concentraciones previstas para hoy en torno a esta cita para no causar problemas.

Escucha la entrevista completa en COPE.