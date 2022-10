ACOMSEJA recupera “Este Finde Tapas” después de dos años de parón por la pandemia

Del 20 al 23 de octubre se celebrará en Jaca la XVI edición de “Este Finde Tapas” con 20 establecimientos participantes y más de 40 propuestas gastronómicas. Entre las novedades de esta edición, que representa “una vuelta a la normalidad”, destaca el premio que se entregará por primera vez al “Mejor camarero/a”.

El vocal de hostelería de ACOMSEJA, la Asociación de Empresas de la Jacetania, Fran Ponce, ha señalado en la presentación de la XIV edición de “Este Finde Tapas” que la recuperación de esta actividad, tras dos años de parón como consecuencia de la pandemia, “es un punto de inflexión en el sector hostelero de la ciudad porque representa el estímulo que necesitábamos para recuperar la ilusión como colectivo después de los duros tiempos que hemos atravesado”.

Ponce, que reconoció que hasta hace unas semanas no tenía muy claro que pudiera celebrarse este año el certamen, ha indicado que “el hecho de que se haya logrado implicar a 20 establecimientos hosteleros revela que estamos en el camino para recuperar la bandera de la calidad y la ilusión. Nuestro trabajo consiste en repartir felicidad y después de unos años duros para nuestro sector estamos preparados para volver a hacer lo que hemos hecho siempre”. La cifra de participación aún no está cerrada y no se descarta que en los próximos días se incorporen nuevos establecimientos.

El concurso se celebrará desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de octubre. Son en la práctica tres días ya que el jueves solo se servirán tapas por la noche y el último día hasta el mediodía. “Este Finde Tapas” sigue formando parte del circuito de concurso de tapas de la provincia de Huesca, que organiza la Asociacio?n de Hosteleri?a y Turismo. El ganador de la mejor tapa elegida por el jurado técnico tendrá la posibilidad de participar en el concurso provincial y de acudir al nacional si es elegido. Este año el precio de cada servicio se incrementa 1 euro debido a varios factores, entre ellos la necesidad de adaptarse a las normas que rigen en el concurso provincial.

Entre las novedades de esta edición destaca el premio al mejor camarero/a, galardón que se instaura por primera vez y que nace con el objetivo de dignificar la profesión, uno de los empeños en los que viene trabajando desde hace años la vocalía de hostelería de ACOMSEJA. En cuanto a los premios, se van a otorgar siete distinciones para las cuales se han previsto diferentes fórmulas. La mejor tapa valorada por el jurado técnico, por ejemplo, será degustada en cada establecimiento (en otras ediciones se hacía una degustación previa de todas las tapas antes del inicio del certamen), y este jurado solo se presentará al propietario del local cuando ya hayan consumido.

Se han previsto tres premios populares a la mejor la tapa, cazoleta y tapa-postre que se realizará de forma telemática a través de códigos QR. Sólo se permitirá un voto por cada tapa. Finalmente se concederá un premio a la mejor tapa Km 0 y uno a la mejor tapa para celiacos. AMBAR, uno de los patrocinadores del concurso junto a Viñas del Vero, concederá dos premios que llaman la atención por su originalidad: la compañía cervecera aragonesa dará su peso en cerveza y una visita a sus instalaciones en Zaragoza al ganador de la mejor tapa por votación popular y al seleccionado entre todos los que participaron en la votación telemática.

Alejandro Carbonell, gerente de ACOMSEJA, ha señalado que varios asociados han tenido que renunciar a participar en el concurso “porque no podían cubrir para esas fechas todos los puestos de trabajo”. Esta falta de profesionales está siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector. Carbonell ha recordado que a principios del verano la Asociación realizó un curso de hostelería en el que se inscribieron 37 alumnos y que “muchos de ellos estarán disponibles en las fechas del concurso si se demanda su presencia desde los establecimientos participantes”.

Fran Ponce ha querido destacar el profundo proceso de renovación y modernización que ha experimentado el sector de la hostelería en Jaca en la última década, truncado durante los dos años de pandemia. El hostelero observa “Este Finde Tapas” como una oportunidad para recuperar la senda perdida porque “para nosotros la publicidad es la tapa”. Carbonell ha señalado finalmente que el concurso “es una fiesta de las tapas y de la gastronomía” y ha invitado a todos los jacetanos y visitantes a disfrutar durante tres días del excelente nivel de la gastronomía local.

PARTICIPANTES

- Cadiera

- Lilium

- La Cocina

- Bachimala

- Marbore

- Dublín

- Polifemo

- Bar Oza

- Jaizkibel

- Cobarcho

- Oroel

- Astún

- Vermuteria

- Pilgrim

- Equiza

- La esquinita de Izarbe

- Bodegas Langa

- Hotel Jaqués

- La Lola

- Onix Lounge





PREMIOS

· Premio popular a la mejor tapa, cazoleta y tapa postre. La votacio?n sera? a trave?s de co?digos QR.

· Premio del Jurado Te?cnico. Jurado formado por diferentes chefs de la provincia, escogidos por la Asociacio?n Provincial de Hosteleri?a de Huesca, que durante los di?as del concurso pasara?n por los diferentes establecimientos a probar las tapas, cazoletas y tapas postre.

· Premio al mejor camarero/a. El premio lo entregara? el Jurado Te?cnico. La idea con este premio es premiar al personal y no al establecimiento para asi? conseguir prestigiar el oficio de camarero.

· Premio a la mejor tapa de Celiacos. Por la Asociacio?n de Celiaqui?a.

· Premio a la mejor tapa de Km0.





PRECIOS

· El precio de venta de una tapa ma?s bebida (vino, can?a o agua) es de 3,75€.

· El precio de venta de la cazoleta sera? de 4,5€ y la bebida aparte.

· El precio de la tapa sin bebida sera? de 3€.

· El precio de la tapa-postre ma?s cafe? es de 3,75€.

· El precio de la tapa-postre sin cafe? es de 3€.