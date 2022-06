Acomseja lanza el segundo curso de ayudante de camarero y de cocina

Acomseja, la Asociación de Empresas de la Jacetania, ha presentado la segunda edición del curso gratuito para obtener formación y su correspondiente carnet de ayudante de camarero y de ayudante de cocina. La primera edición de este curso tuvo lugar en noviembre de 2019 y participaron 15 personas de las cuales, 12, enfocaron su futuro en el sector servicios.

Es un curso básico y gratuito que se celebrará del 12 al 17 de junio. Por un lado, se ofrecerá un curso de ayudante de camarero de lunes a jueves en horario de 17.30 a 20.00 en el restaurante La Cadiera con su responable, Fran Ponce y con Chema Palacio, que ha sido muchos años camarero en el bar Equiza y cuenta con una amplia trayectoria profesional. Por otro lado, el curso de ayudante de cocina se impartirá de lunes a jueves en el restaurante Lilium con su responsable y cocinero, Josan Piedrafira, de 16.00 a 18.00.

Al día siguiente, viernes, se impartirá un curso de manipulador de alimentos que tendrá un coste de 20 euros.

Las personas interesadas en asistir a los cursos tienen que ponerse en contacto con Acomseja a través del email info@acomseja.com o llamar al teléfono de la asociación que es 633 88 33 17. Por estas dos vías de contecto se informará de los requisitos para realizar los cursos que pasan por proporcionar el nombre, fotocopia del DNI y también una foto.

Una vez finalizado el curso con éxito, Acomseja otorgará a los alumnos un carnet de ayudante de camarero o de cocina y, aunque no es una titulación como tal, los alumnos sí entrarán en la bolsa de trabajo de las empresas asociadas de la Jacetania.

MOMENTO DIFÍCIL PARA EL SECTOR HOSTELERO

La hostelería ha pasado una época muy dura con motivo de la pandemia. Por un lado, muchas personas han decidido decidido abandonar el sector hostelero y encaminarse a otros oficicios. Por otro, la mala imagen que se está dando d en relacióna los sueldos precarios y abuso de horas que no se pagan.

Fran Ponce, vocal de hostelería, ha destacado que "parece que somos el demonio, mala gente" pero la realidad es la contraria "ofrecemos sueldos dignos y somos empresarios dignos y eso es lo que queremos transmitir a los chavales de jacetanos".

Este curso es una buena oportunidad "para ganarse un dinero y ayudar en casa, con los estudios o darse algún capricho" y, como no "poder descubir el maravilloso mundo de la hostelería".

Para Josan Piedrafita, responsable y chef del restaurante Lilium "es una buena oportunidad para trabajar en verano y meter la cabeza". En su caso "enseñaré mi cocina y mi casa y mostraré las técnicas de cocina que se llevan hoy en día". Josan ha hablado también de los problemas para encontrar trabajadores "por la temporalidad" y se echan en falta "los de refuerzo del fin de semana". También alude a la "mala imagen" que se está dando del sector.

REIVINDICAN UNA FP RELACIONADA CON LA HOSTELERÍA

La Comarca de la Jacetania vive, sobre todo, del sector primario y del terciario, es decir, del sector servicios. Hay mucha demanda no solo en hostelería sino también en otros sectores pero en el que más se demanda empleo es en hostelería. Entre el 40%-50% de los contratos de trabajo que se realizan, tienen que ver con este sector. (20% para limpieza de establecimientos, 12% camareros asalariados, 8% cocineros y 7% ayudantes de cocina). De estas cifra se extrae que, se buscan alrededor de 1.000 contratos y los demandantes no llegan a los 200 por lo que hay 800 puestos que no se cubren del todo.

En este contexto y, teniendo en cuenta que hay otras localidades cuyo porcenjate de trabajo en hostelería es mucho menor y, aún así, cuenta con ciclos formativos de hostelería, Acomseja reivindica la implantación de FP de este sector en la zona. También los altos precios del alquiler impiden que muchas personas se animen a venir a Jaca para trabajar.