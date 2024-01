6.794, número de la suerte de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos

El número de corte de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies 2024 es el 6.794, de acuerdo con el resultado del sorteo oficial de plazas celebrado hoy viernes, 12 de enero, en el Ayuntamiento de la localidad francesa de Pau . En la Treparriscos Medio Fondo 2024 no ha sido necesario celebrar el sorteo, por lo que todos los inscritos tendrán plaza el 22 de junio.

7.500 dorsales de la Quebrantahuesos entre 10.286 inscritos durante las últimas semanas; 7.500 afortunados y afortunadas que poseen un número de sorteo que comprende entre el 6.794 y el 10.280 y del 1 al 4.007. Todos ellos y ellas podrán inscribirse y rodar el próximo 22 de junio en Sabiñánigo junto a los 1.485 inscritos en Treparriscos, que han obtenido su participación directa al no ser necesario el sorteo.

Todos los agraciados y agraciadas podrán oficializar su inscripción a través de la plataforma oficial de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, ya sean participantes de la Quebrantahuesos Gran Fondo o en la Treparriscos Medio Fondo, a partir del lunes 15 de enero a las 11:00 y hasta el lunes 19 de febrero a las 13:00.

Para los no afortunados que queden fuera de la anterior consideración, la organización valorará, como cada año, la opción de reasignar plazas una vez haya finalizado el plazo de inscripción.

Vincent Bernard-Lafoucrière, director de Gabinete del Prefecto de Pyrénées-Atlantiques, ha sido el encargado de dar la bienvenida en nombre de las autoridades del país galo. A continuación, Josy Pouyeto, Diputada Nacional de Pau, ha resaltado la colaboración transfronteriza entre ambos países y regiones vecinas en pro del deporte.

En su 33 edición, la Quebrantahuesos también contará con el apoyo de su compañero de viaje indiscutible, Ibercaja. Socio sin interrupciones desde el día 1, su adjunto a la dirección de Marketing de Ibercaja, Fernando Arcega, ha destacado la importancia del compromiso y la solidez de la alianza. “En Ibercaja estamos muy orgullosos de haber contribuido a llevar esta prueba deportiva al máximo nivel en todos los ámbitos. La excelencia en su organización se ve recompensada, año a año, con el “pleno” en participación de numerosos amantes de este exigente deporte y de los Pirineos. Para nosotros, la implicación histórica en esta marcha cicloturista responde a nuestro compromiso con las personas, con su bienestar, y también con este territorio de excepción, cuyas localidades y sus habitantes merecen un especial reconocimiento por la gran acogida que hacen a esta prueba QH, sin la que no sería posible su realización”.

Pascal Trouilh, Sponsorship Governance en TotalEnergies y responsable de la asociación entre TTEE y Section Paloise Rugby, ha destacado la implicación de TotalEnergies en el ciclismo y la

promoción de los valores del deporte, haciendo hincapié en su asociación con la entidad multidisciplinar Paloise Rugby. Para Trouilh, el magnífico escenario natural de la marcha es, sin duda, una seña de identidad de la Quebrantahuesos.

Por su parte, José Carlos Campo, subdelegado del Gobierno en Huesca, ha resaltado la fructífera colaboración entre el gobierno español y la prefectura francesa: "Estamos ante un evento deportivo y social de primer orden y una oportunidad para estrechar los vínculos entre Francia y España a través de los Pirineos".

María Jesús Gimeno, Directora Gerente de Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón, considera que la Quebrantahuesos es algo más que un evento deportivo y ha destacado el impacto socioeconómico, cuantificado en 18 millones de euros. "Son argumentos más que suficientes para que el Gobierno de Aragón colabore con todos los medios posibles".

El vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, Quique Ascaso, celebra con alegría volver a estar en Pau y ha destacado no solo la celebración de la 33ª edición, sino también su deseo de seguir trabajando para celebrar muchas más ediciones de un exitoso modelo de colaboración transfronteriza.

Finalmente, Xavier Bartrolí, presidente de Octagon Esedos, empresa coorganizadora del evento, ha querido agradecer la implicación de todas las partes involucradas en un evento tan especial: "La Quebrantahuesos es de Aragón, pero también es de Francia; sin la identidad del territorio ciclista francés y la colaboración entre ambas regiones, la Quebrantahuesos no sería lo que es". Para aquellos que no han sido agraciados, la organización pone a su disposición los Packs Premium y Training Pro, que ofrecen una plaza segura en la prueba y un plan específico de entrenamiento. También podrán obtener plazas a través de nuestras agencias de viajes colaboradoras o inscribiéndose al desafío de Pirineos No Limits, que al completarlo también garantiza plaza a la Quebrantahuesos de 2025. Además, como novedad 2024, todos aquellos que lo deseen pueden realizar su inscripción a la Madrid 7 Picos, garantizando su plaza a Quebrantahuesos 2025.

