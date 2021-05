Yésero acogerá la XIV edición de Brioleta el 26 de junio

El próximo 26 de junio regresa BRIOLETA, el Encuentro de Escritoras Aragonesas que se desarrolla desde 2008 en Yésero, con la organización de la Comarca Alto Gállego y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Será la decimocuarta edición, tras la suspensión del año pasado debido a la excepcional situación de alarma sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Este año, el encuentro se ha adaptado a las circunstancias de seguridad actuales y se desarrollará a lo largo de una única jornada y la mayoría de sus actividades se realizarán en el exterior, en el frontón, lo que permitirá respetar y cumplir las normas y protocolos Covid establecidos.

Estas adaptaciones no supondrán un cambio en la filosofía del encuentro tal y como se ha explicado este mediodía en la presentación de la actual edición que se ha realizado en Yésero. La presidenta de la Comarca Alto Gállego, Lourdes Arruebo, destacaba la importancia que ha alcanzado Brioleta a lo largo de estos años: “No es fácil conseguir que tengamos eventos de este tipo, de formato pequeño y en localidades pequeñas, pero que no dejan de tener una importancia y una relevancia que a veces no somos conscientes de ello, ya que de aquí siempre se ha propiciado la convivencia entre escritoras y han salido proyectos interesantes e, incluso, escritoras que eran nóveles cuando vinieron a Yésero y que después han tenido una importante proyección y éxito, como Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo, que estuvo en 2019, y nos contó, precisamente, el proceso de elaboración de ese ensayo que todavía no estaba terminado y que ha merecido el premio nacional, El infinito en un junco; también tenemos otros nombres como Angélica Morales, finalista del premio Planeta”. Lourdes Arruebo también destacaba otra de las características de Brioleta: “Es un encuentro en femenino, reúne a escritoras aragonesas, y creo que es algo único en nuestra comunidad autónoma”.

La presidenta explicaba que este año, tras la suspensión de la anterior edición, las opciones estaban claras: “Uno de los puntos fuertes de Brioleta y que más se cuidan y se propician desde la organización, es la convivencia entre escritoras, pero ello no tenía sentido hacerlo vía telemática, y hemos optado por sacarlo al exterior”. Así las actividades se trasladan del Ayuntamiento al frontón de la localidad para poder mantener la distancia de seguridad, y el programa se ha concentrado en una única jornada, el sábado 26 de junio, “lo que no quiere decir que hayamos reducido actividades”.

María Jesús Acín, directora de Brioleta, ha dado a conocer los detalles de un programa que, tras la recepción e inauguración oficial, ofrecerá un taller de escritura con Blanca Langa, bajo el título “Cabalga tus monstruos, reescribe tu vida”. La directora ha explicado que Langa “ya estuvo invitada en una edición anterior y es más conocida por su faceta de poeta, fue Premio “Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal”, por su obra “Franjas de Sombra”, y seguro que en su taller nos va a sacar mucha miga a todos”.

La mañana finalizará con música, la ofrecida por el dúo “Perseidas”, compuesto por Beatriz Pueyo (piano) y Carolina Vicente (flauta de pico y voz). “El repertorio es de música clásica y forma parte de un trabajo de investigación y una tesis doctoral, que ahora han transformado en concierto”. Por la tarde se abrirá el stand de Libros en Femenino y se visitará a la exposición fotográfica “El ciclo anual tradicional en el Alto Gállego a través de la mirada” de Enrique Satué Oliván. La muestra se expondrá en el salón del Ayuntamiento.

Después se celebrará uno de los actos centrales de Brioleta, la mesa redonda titulada “Por qué escribimos”. “Aquí es donde cada autora expone su trayectoria, cómo ha empezado, los motivos por los que está escribiendo sobre algo... Participarán Ana Rioja, lleva muchos años en la literatura, con la publicación de casi una decena de libros; Marisa Felipe, que es lo que ahora se llama Coach, muy distinto a la anterior; y en relato corto está Silvia Morote, que recoge las vivencias que ella ha tenido como miembro de Médicos por el Mundo”, ha explica Acín. “Además, creemos que se unirá Blanca Langa, y otras escritoras que vienen como público al encuentro”.

La sección literaria se cerrará con una ponencia a cargo de Teresa Otal. “Siempre incluimos algo más teórico y este año hemos invitado a alguien cercano, que ha estado en el CPR de Sabiñánigo (Centro de Profesorado de Sabiñánigo), y es profesora de lengua y Literatura”. Esta actividad se celebrará en la Iglesia de Yésero debido a las características de la ponencia.

Brioleta 2021 se cerrará con música. Como recordaba la presidenta de la Comarca, “tenemos un compromiso de colaboración con la Comunidad de Comunas del Valle de Ossau, que es el intercambio de un grupo musical y este año vendrán de la región francesa “Arpenjo”, un original dúo formado por arpa y banjo que seguro nos sorprenderá”. Durante el encuentro, además, se visitará el Museo de la Pez de Yésero, como actividad complementaria a la programación oficial.

Finalmente, María Jesús Acín ha recordado que “Brioleta, está incluida como oferta formativa para los profesores del CIFE Sabiñánigo (Centro de Profesorado de Sabiñánigo), y quienes lo realicen contarán con una serie de créditos”.